【職場你點睇】小器經理「關心」離職同事難搵工　如何一句擊退刻薄上司

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學識呢3招 增加收入話咁易！
辭職總有好多原因，識做的上司多數會在員工離職時好來好去，但唔好彩你上司係個小器嘅人，打工仔遞完信都可能仲有大把氣受。近日有位網民在辭職時，遇上小器經理，更向他表示，這個時勢辭職「擔心」對方難以找工作，更表示現時公司請人很容易，很多人失業正在等他請。上司咁嘅說話在打工仔心目中當然唔好受，人都準備要離開了，還是受這種氣，於是上網訴苦，網民就畀咗好多建議，教路點樣回應呢類型刻薄嘅說話嘞。
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■網民教點回應刻薄上司■
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職場上散聚有時，不管是離職還是公司倒閉也好，可以好來好去也是件好事，畢竟大家都在職場上共同為公司努力過，同事找到更好的出路，祝福他總比留下如此刻薄的說話好。世界真係細小嘅，他日有機會在職場上重遇，尷尬就唔係幾好。
責任編輯：陳玉蓮
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