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【NFT】王家衛拍賣花樣年華NFT　NFT是甚麼？為何能點石成金？

個人增值 12:40 2021/09/08

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【NFT】王家衛拍賣花樣年華NFT　NFT是甚麼？為何能以天價成交？

蘇富比（Sotheby's）早前宣布，國際導演王家衛將於10月與香港蘇富比現代藝術拍賣聯乘，拍賣首件NFT（非同質化代幣）作品，呈獻《花樣年華》首天拍攝的絕密劇情。近年不少藝術家將藝術品以NFT方式交易，部分網絡迷因圖片亦以NFT方式交易，更能以數以千萬美元計的拍賣價售出。到底甚麼是NFT？為何能夠將藝術品及網絡迷因點石成金？

【全球NFT總市值近170億美元 NFT加密收藏品成新神話：按此

甚麼是NFT？

NFT（Non-fungible token）即「非同質化代幣」，是一種虛擬資產。NFT是透過加密形式把特定資訊放到區塊鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。常見的NFT包括數碼圖像、畫作、影音、短片、遊戲或動畫的虛擬角色及裝備等，但亦可以是實物。

NFT與加密貨幣有何分別？

NFT與「加密貨幣」一樣，都是來自區塊鏈技術，分別在於是否「同質化」。而不少加密貨幣是「同質化代幣」（Fungible token），例如是比特幣或以太幣，它們可互換替代，亦可分割成較小的單位。

但NFT則是「非同質化代幣」（Non-fungible token），即是每個NFT不能互換替代，亦無法分割，所代表的物件皆不一樣，是獨一無二的。由於區塊鏈的紀錄無法竄改及删除，而交易紀錄亦公開可見，所以儲存在區塊鏈上的NFT無法仿冒，增添NFT的價值。

【比特幣突破5萬美元後窄幅上落：按此

■部分NFT作品及成交價一覽■

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據DappRadar網站統計，現時成交總額最高的是一款名為Axie Infinity的遊戲，遊戲中每隻精靈、土地、道具都是NFT，是可以自由交易的數碼收藏品，玩家可邊玩邊賺，目前累計成交總額高達18.9億美元。在香港熟悉的，有音樂人陳奐仁（Hanjin），他亦曾將2首個人原創歌曲以NFT方式拍賣，成交價為7個以太幣及539個幣安幣，以交易時的幣值計算，即約150萬港元。

NFT作品的價值見仁見智，受歡迎的藝術家作品或熱門迷因便可能有價有市，投資者有意投身NFT前，需留意其實際價值難以判定，亦涉及交易平台風險、流通性風險、數碼錢包風險、跨境風險及缺乏監管等。另外，NFT一般以加密貨幣計價及交易，而加密貨幣的價格幅波甚大，亦有機會影響NFT價值。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 理財學堂

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