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【ESG】推動綠色金融發展　須加強氣候變化風險訊息披露

博客 13:30 2021/09/07

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在中國2060年實現碳中和目標的願景下，應對氣候變化、實現綠色發展需進行大量投資，金融作為必要的手段，綠色金融成為了經濟和產業低碳轉型的推力。

綠色金融手段主要包括投資、債券、信貸和保險，金融市場需要關於氣候變化影響的清晰、全面、高質量的訊息，為貸款人、投資人和保險公司提供決策參考。

【ESG投資複合策略應用將愈趨廣泛：按此

目前全球影響力最大、獲得支持最廣泛的氣候相關財務披露框架為「氣候相關財務披露工作組」（The Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）的建議。截至2021年7月，在中國有20家金融機構和企業支持TCFD的建議，按其框架發布報告。

作為全球領先的綜合金融集團，平安積極面對保險及投資板塊中氣候變化的風險及機遇。TCFD於2017年6月發表了TCFD建議的最終報告後，平安便發布首份獨立TCFD報告《2018年氣候變化報告》。

該報告依據TCFD的建議，詳細描述平安在應對氣候變化的管治及策略，並分析業務中重大的氣候相關風險及機遇，訂立氣候相關的目標。

情景分析測氣候變化風險

根據TCFD框架的指引，金融機構需要通過情景分析方法測算氣候或環境因素帶來的影響，提供按氣候情景和時間範圍劃分的風險估值模型，評估在一系列可能的氣候情形下他們的戰略風險適應性。

在中國，眾多公司仍處於早期的嘗試階段，摸索如何進行情景分析，並將結果整合到公司的戰略制定中。

平安首先針對壽險的投資組合，使用國際認可的情景分析工具，評估轉型風險，並在未來以此為基礎逐步擴大評估範疇。

舉例說，發電行業是平安投資中碳強度較高的行業之一，我們用PACTA工具分析投資組合中三個碳密集行業在未來5年與國際能源機構IEA的升溫攝氏2度情景的脗合程度，瞭解平安壽險在發電行業的投資與兩度情景的差距，並將分析結果融入平安投資策略的審視工作中，優化並指導未來的投資決策改變。

綠色金融發展需要高質量的訊息披露，在碳中和的目標下，加快建立氣候變化風險訊息披露制度的迫切性是明顯的。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 盛瑞生 中國平安保險（集團）董事會秘書

欄名 : 中國ESG來襲

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