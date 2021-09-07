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【簽帳優惠】livi bank新簽帳優惠　實惠KKDay加碼回贈

精明消費 18:25 2021/09/07

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虛擬銀行livi bank最近與多間家居、電子電器產品及旅遊商戶合作，於9至12月期間推出多項簽帳優惠。

【一文看清8大虛擬銀行最新着數 ： 按此

實惠：消費每滿400元可獲50元現金回贈

由9月1日至9月27日，livi客戶於實惠門市購物，每累積400元消費，並以livi PayLater Mastercard簽帳，可獲50元現金回贈。

    點擊圖片放大

IKEA宜家家居：門市及網上簽帳首12個月分期免手續費

由即日至12月31日，livi客戶於IKEA門市或ikea.com.hk以livi PayLater Mastercard簽帳，首12個月分期可享免手續費優惠。

    點擊圖片放大

友和YOHO：優惠碼享100元折扣

由即日至9月30日，livi客戶於友和YOHO使用livi PayLater Mastercard單次消費滿800元，並於購物時輸入優惠碼「LIVI20」，可享100元折扣。

    點擊圖片放大

Samsung網上商店：高達2000元即減折扣優惠

由即日至10月31日，livi客戶於Samsung網上商店使用livi PayLater Mastercard付款，並於購物時輸入優惠碼「LIVI21」，可享有高達2000元即減折扣優惠。

    點擊圖片放大

KKDay：消費滿1500元可享現金回贈

由9月1日至12月31日，livi客戶於KKDay使用livi PayLater Mastercard單次消費滿1,500元，可享12%現金回贈；若使用livi Debit Mastercard單次消費滿1,500元，則可享7%現金回贈。

    點擊圖片放大

現時livi Bank客戶使用livi PayLater Mastercard簽帳，可享有高達8%現金回贈優惠獎賞。而所有livi PayLater的簽帳均可以有高達3個月手續費豁免，客戶更可提早全數償還簽帳款項，毋須繳付提前結清費用。

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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