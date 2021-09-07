▲ 【ESG】港交所︰研究建立粵港澳碳市場 冀透過滬深港通等吸國際投資者

中國銳意於2060年實現碳中和，碳交易市場帶來巨大機遇。港交所綠色及可持續發展金融主管許淑嫻表示，正與地區性的廣東及深圳碳交易所溝通，研究建立粵港澳統一碳市場，期望利用「債券通」及「滬深港通」等現有渠道，將國際投資者帶入大灣區統一碳市場。

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研究建立粵港澳統一碳市場

許淑嫻出席立法會財經事務委員會會議時表示，雖然全國碳排放交易市場已上綫，但交易量一般，主要是因為未有外國投資者可參與，亦未有碳期貨產品提供。她認為，香港難以建立一個獨立的碳排放限額市場，正與地區性的廣東及深圳碳交易所溝通，冀借助對方經驗，研究建立粵港澳統一碳市場。

她表示，正與證監會研究，期望能夠利用「債券通」及「滬深港通」等現有渠道，將投資者帶入大灣區統一碳市場，期望年底前完成。

港交所去年已成立可持續及綠色交易所「STAGE」，是亞洲首個多資產可持續投資產品平台，亦與廣州期貨交易所簽訂備忘錄，研究在境內外市場合作的可能性。

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同時，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會上表示，正研究在香港成立區域碳交易市場的可能性，以及碳金融產品市場的規模潛力等，期望12月可完成報告。他又指，全球未有單一的綠色金融標準，計劃今年發表共通綠色分類目錄，載列內地及歐盟綠色標準共通點，期望將本港的標準與兩地接軌。

責任編輯：李瑩

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