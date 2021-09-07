【財金投資名家講座】「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股（一按即睇）

在國家連番整頓內地不同的行業下，港股早前出現波動，投資者在現階段應如何選股，買入甚麼板塊才好？當港股不斷下試時，是否趁低吸納的好機會？

他認同現時的確要「炒股不炒市」，強調選股十分重要，可持有科技股但不是每隻都可以買。他提議，下半年宜買入穩健的高息股，股息率最好有4至6厘左右， 例如電訊股：中移動 （00941） 、中國電信 （00728） 等都值得考慮。

另外，香港房託股受惠本土消費強勁，而領展 （00823） 這些以本土消費為主的商場，收益率表現吸引。

陳永陸指，不受國內經濟及政策影響的收息股，雖然在過去一段期間沒有大升，但卻表現穩健，擔當着避難所角色，為投資者避開波動的市況。

被問及應否在股市下行時趁低吸納，他坦言要看投資者情況，若手上持有很多「蟹貨」，就無謂「愈溝愈淡」，先要想想如何解決；但若手上無貨，則可選擇性地買入估值便宜的股票。

00:07 - 02:30 在現時市況下是否更適宜炒股不炒市？ 02:32 - 04:35 在現時市況下投資者能否趁低吸納？ 04:38 - 06:38 近來熱炒的高科技製造及可再生能源股可否看高一綫？ 06:42 - 09:00 甚麼板塊的估值水平相對吸引？

【第一集：陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？按此】

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】