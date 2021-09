馬克思ｘ信用卡　識笑其實幾好笑

有讀者叫我介紹吓喺世界各地令我印象深刻嘅信用卡,都真係有幾張我好鍾意喇,仲唔使吓吓都講香港嘅咁悶。今次先講德國開姆尼茨儲蓄銀行(Sparkasse Chemnitz)嘅呢張啦!

大家知唔知呢個「死人頭」係邊位?就係聲稱自己「並不是馬克思主義者」嘅馬克思咯!

馬克思x信用卡,唔知大家識唔識笑,但係我就覺得真係好盞鬼喇!

無論大家點詮釋馬克思主義都好,我諗無人會反對「馬克思極力批判資本主義」呢個事實,而今天我哋就將呢個「批判資本主義嘅Figure head」放喺象徵消費主義嘅信用卡上面,唔知馬兄佢自己會點諗呢?

一張卡,娓娓道來戰後德國歷史

首先問吓大家,深遠影響人類歷史嘅馬克思係咩國家嘅人呢?

我諗好多人會以為俄國人,因為列寧建立咗人類第一個蘇堆埃政權;又會有啲人以為係英國人,因為馬克思成本資本論都係喺大英圖書館寫成的。都錯喇!資本論叫Das Kapital,用德文寫的,馬克思就梗係德國人啦。

咁出呢張馬克思信用卡嘅Sparkasse Chemnitz當然係一間德國銀行,直譯英文就係Savings Bank Chemnitz,Chemnitz係前東德地區繼柏林、萊比錫、德累斯頓之後第4大城市,位於德國東南部,相當接近捷克喇。

咁Chemnitz又同馬克思有咩關係呢?係馬克思出生地嗎?唔係喎。

不過Chemnitz的確同馬克思幾有關係的,不過係馬克思死咗70年之後,即係1953先有關。

1953年嘅Chemnitz係咩情況呢?冷戰喇,Chemnitz隸屬二戰後被蘇聯控制嘅東德政府,咁蘇聯為咗彰顯社會主義陣型嘅力量,喺1953年搞咗個馬克思年,除咗將萊比錫大學改名做馬克思大學,仲將Chemnitz改咗名做Karl-Marx-Stadt(即係馬克思城市,好夾硬?咁甚麼胡志明市、華盛頓DC、列寧格勒都係咁叫啦),之後仲喺1971年竪立咗一個當時世界最大、到目前亦係最大嘅馬克思銅像。

所以點解馬克思有咁多個樣唔用,偏偏要用呢個死人頭做信用卡呢?呢個銅像係世界性地標喇!

咁將個城市改名有無民意基礎嘅呢?睇番德國之音(Deutsch Welle)嘅報道:

Chemnitz was called Karl-Marx-Stadt or Karl Marx City — a name chosen by the city’s government without asking the residents for their opinion. This is why after the fall of the Berlin Wall in 1989, the people of Chemnitz renamed their city.