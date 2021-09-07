  • 31°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋好去處】黃大仙祠百周年花燈廟會　每晚6時亮花燈玩傳統特色嘉年華

精明消費 12:35 2021/09/07

分享：

想過一個有傳統氣氛的中秋節？嗇色園黃大仙祠為紀念建祠百周年，將在9月18日至24日舉行花燈廟會。每晚6時開始，祠內的花燈都會亮起供參觀者觀賞。除了影相打卡，廟會亦設有猜花燈燈謎、模型展、攤位遊戲和表演等嘉年華式活動，讓市民一家同樂。

花燈廟會結合本地非物質文化遺產及中秋節傳統為主題，將會展出大型花燈、玉兔、雙龍戲珠、十二生肖等裝飾。特色攤位亦設有投壺、射箭、糖畫、麵粉公仔、石頭畫等傳統消閒活動。文娛表演方面則糅合傳統與現代技藝，有變臉、南音、魔術等超過50場表演。另外更有天文觀星賞月體驗、環保工作坊、燈籠製作工作坊等另類體驗活動。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

園內最多可同時容納2,000人，設有日場及夜場入場時間，中秋節當日會延長開放至晚上10時，不妨與摯愛在中秋節團圓夜一同觀燈賞月！

黃大仙祠「百周年紀慶花燈廟會」

活動日期：2021年9月18日至24日
日場入場時間：上午10時至下午4時30分
夜場入場時間：晚上6時至9時（中秋正日9月21日延長開放至晚上10時）

【黃大仙中心超夢幻3.5米高巨型花燈迎中秋　廟會打卡仲可以換幸運天燈：按此

若想知中秋節更多香港好地方、購物及飲食優惠，請留意中秋節2021懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想第一時間知道有冇中獎成為觀塘凱滙業主？立即下載《香港經濟日報》App，唔使等，9月8日中午12時手機即時通知！

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】KFC著數優惠券　二人餐$72全日都啱用
今日
【消費優惠】KFC著數優惠券　二人餐$72全日都啱用
【消費優惠】Don Don Donki美麗華店限定　葡萄美酒夜光杯推廣
今日
【消費優惠】Don Don Donki美麗華店限定　葡萄美酒夜光杯推廣
【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒　回收月餅罐送20元優惠劵
2021/09/06
【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒　回收月餅罐送20元優惠劵
【中秋節2021】ELEMENTS圓方中秋「多重購物禮遇」　消費可享50%基本回贈
2021/09/06
【中秋節2021】ELEMENTS圓方中秋「多重購物禮遇」　消費可享50%基本回贈
【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
2021/09/06
【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
工作坊 文娛藝術 香港 好去處 黃大仙 中秋節

下一篇文章

【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月7日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年8月3日）
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月7日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月7日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
今日優惠精選 - 【消費優惠】豐澤網店9.9購物折指定電器低至11折　NENE CHICKEN英文名字有N及E全單85折
【消費優惠】豐澤網店9.9購物折指定電器低至11折　NENE CHICKEN英文名字有N及E全單85折