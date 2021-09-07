【中秋好去處】黃大仙祠百周年花燈廟會　每晚6時亮花燈玩傳統特色嘉年華

想過一個有傳統氣氛的中秋節？嗇色園黃大仙祠為紀念建祠百周年，將在9月18日至24日舉行花燈廟會。每晚6時開始，祠內的花燈都會亮起供參觀者觀賞。除了影相打卡，廟會亦設有猜花燈燈謎、模型展、攤位遊戲和表演等嘉年華式活動，讓市民一家同樂。

花燈廟會結合本地非物質文化遺產及中秋節傳統為主題，將會展出大型花燈、玉兔、雙龍戲珠、十二生肖等裝飾。特色攤位亦設有投壺、射箭、糖畫、麵粉公仔、石頭畫等傳統消閒活動。文娛表演方面則糅合傳統與現代技藝，有變臉、南音、魔術等超過50場表演。另外更有天文觀星賞月體驗、環保工作坊、燈籠製作工作坊等另類體驗活動。

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園內最多可同時容納2,000人，設有日場及夜場入場時間，中秋節當日會延長開放至晚上10時，不妨與摯愛在中秋節團圓夜一同觀燈賞月！

黃大仙祠「百周年紀慶花燈廟會」 活動日期：2021年9月18日至24日

日場入場時間：上午10時至下午4時30分

夜場入場時間：晚上6時至9時（中秋正日9月21日延長開放至晚上10時）

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責任編輯：嚴熹曼

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