【美股分析】女股神再買中概股　盤點旗下ETF表現

▲ 女股神再買中概股 盤點旗下ETF表現

女股神Cathie Wood再買入中概股，今年以來表現如何？女股神Cathie Wood旗下的ETF，Fintech Innovation（金融科技創新）ETF（美：ARKF）在京東（美：JD）及拼多多（美：PDD）績後不時有買入。

女股神本來聲稱不會買中概股，轉頭又再買入，在投資策略上連貫性不足，或許即使是大師級數難免也會受到價格及市場情緒影響。當然亦有人覺得是轉身快沒有包袱。無論Cathie Wood背後想法如何，在投資世界是很現實及殘酷，成敗得失只看投資成績，再多投資理論不會被重視。從年初至今的回報來看，女股神今年絕對跑輸大市九條街，遠遠落後。

至於女股神的王牌，ARK Innovation（ARK創新）ETF（美：ARKK），年至今回報為0.3%，仍在賺與蝕之間徘徊。ARK Innovation ETF主要投資於4領域，包括生物基因科技革新、工業革新、下一代互聯網及金融科技創新，市值約255億美元，在2020年回報高達151%。不過，今年代表科技股的納指大升19%，ARK Innovation ETF表現絕對讓人失望。

從Cathie Wood旗下ETF的回報表現來看，相信不少投資者打從心裏會問兩條問題。

1. 買主動型ETF定被動型好？

即使是女股神旗下的ETF，主動型的都跑輸給被動型，難免會讓投資者產生疑問，買主動型ETF是否錯誤？面對表現不濟難免讓人懷疑，但要解答其實不難，如果你想追求大市回報，直接買追蹤指數的被動ETF就好了。若你買主動型ETF，就是要認同該ETF的理念，而且要承受與大市有偏差的回報。

2. 為何女股神的ETF會跑輸大市？

要分析女股神ETF多數跑輸大市，特別是納指年至今升19%，主動型基金表現卻平平無奇的原因，倒要看看ETF的主要持股。從ARKK的十大持股可以看到，主要持有的都是一些經歷大升的股票，好像特斯拉（美：TSLA），而且估值全部都很高（但特斯拉近日已重拾升勢）。Coinbase（美：COIN）今年4月上市，成為了現時第四大持倉。至於其他股相信大家也不會陌生，例如佔比排第二的TELADOC HEALTH（美：TDOC）及第三ROKU（美：ROKU）。

ARKK或其他ETF為何會跑輸納指，背後相信是因為目前投資者較傾向選些市值較大，而且估值相對並非在頂部或極高水平，這是投資風格及取態。而換個角度看，這些股票在2020年升幅是極為巨大，而ARKK在2020年錄得151%升幅。

做資產配置不一注獨贏

面對ARK旗下ETF表現遜色，無買的人自然可以食花生指表現差。不過，實際上投資並非只買A就不買B，很多沒有投資或投資年齡較短的投資者都會陷入這種想法。左右投資組合回報最重要的因素是資產配置，你可以考慮將部分資金買入追蹤指數的ETF，而部分則買入像ARKK這類主動型ETF或個別股票以增加回報。

此外，持有的資產類別不一定只有股票，納入債券等資產也是值得考慮的部署，你能夠透過買入債券基金或是債券ETF也達到目的。在香港也有不同的債券ETF（惟回報不太吸引），想多些選擇，可轉投買美股債券ETF。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰女股神再買中概股 盤點旗下ETF表現】（收費文章）

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