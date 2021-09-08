【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折 精明消費 10:30 2021/09/08 分享： 想抓住夏天尾巴進行戶外、水上活動，仲可以趁優惠期內去選購防曬手袖、人字拖、太陽帽、USB小風扇、沙灘玩具等。由即日起至9月12日，Aeon Living Plaza全綫分店指定夏天商品都有9折優惠！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】樂本健熱搶星期三 精選保健產品低至5折 今日 【消費優惠】樂本健熱搶星期三 精選保健產品低至5折 【簽帳優惠】livi bank新簽帳優惠 實惠KKDay加碼回贈 2021/09/07 【簽帳優惠】livi bank新簽帳優惠 實惠KKDay加碼回贈 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月7日） 2021/09/07 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月7日） 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月7日） 2021/09/07 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月7日） 【中秋好去處】黃大仙祠百周年花燈廟會 每晚6時亮花燈玩傳統特色嘉年華 2021/09/07 【中秋好去處】黃大仙祠百周年花燈廟會 每晚6時亮花燈玩傳統特色嘉年華 著數優惠 商品 玩具 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗 USB 太陽