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【消費優惠】Aeon Living Plaza指定夏天商品9折

精明消費 10:30 2021/09/08

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想抓住夏天尾巴進行戶外、水上活動，仲可以趁優惠期內去選購防曬手袖、人字拖、太陽帽、USB小風扇、沙灘玩具等。由即日起至9月12日，Aeon Living Plaza全綫分店指定夏天商品都有9折優惠！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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