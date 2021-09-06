【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒　回收月餅罐送20元優惠劵

中秋佳節臨近，信和集團旗下商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場推出「賞明月．迎中秋」換領活動，S⁺ REWARDS會員可以憑指定點數，或指定勳章加上優惠點數，換領多個品牌的月餅禮盒套裝或精選應節食品，品牌包括榮華餅家、皇玥、奇華餅家、Patisserie Tony Wong、香江會等，讓大家可以與親朋好友分享中秋節的喜悅。

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另外，信和今年繼續與奇華餅家合作「中秋月餅罐回收活動」。由9月20日起至10月3日，顧客只要把金屬月餅盒或月餅罐清潔妥當，並交到指定商場的禮賓處或服務台。每個月餅盒或罐可換領一張奇華餅家折扣優惠券，正價消費滿100元可減20元，而S⁺REWARDS會員更可獲得雙倍優惠劵。每人每次只限換領5張優惠劵，而S⁺REWARDS會員最多可換領10張，數量有限，送完即止。

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參與是次月餅罐回收活動的商場包括：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、藍灣廣場、帝庭軒購物商場、尖沙咀中心、黃金海岸商場及裕民坊YM2。

責任編輯：李伊洛