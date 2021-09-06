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【中秋節2021】ELEMENTS圓方中秋「多重購物禮遇」　消費可享50%基本回贈

精明消費 18:23 2021/09/06

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迎接中秋佳節，九龍站商場ELEMENTS圓方推出「多重購物禮遇」，由即日起至9月26日，顧客於場內消費滿指定消費金額，可享50%基本回贈，高達30,000元ELEMENTS圓方及商戶電子禮券；另消費滿2,000元更可享總值2,000元獎賞，回贈達100%。各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間商戶。

【團圓聚餐有着落　新都會廣場港日泰台新食肆　仲有餐飲贈券回贈最高$250：按此

ELEMENTS圓方「多重購物禮遇」詳情
即日電子消費滿 獎賞
2,000元

總值：2,000元

  • 1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券
  • 1,000元指定消費商戶電子禮券
6,000元

總值：3,000元

  • 1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券
  • 200元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券
  • 1,800元指定消費商戶電子禮券
60,000元

總值：30,000元

  • 1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券
  • 2,300元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券
  • 2,000元ELEMENTS圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券
  • PREMIERE CINEMAS電影禮券2張
  • 24,500元指定消費商戶電子禮券

ELEMENTS圓方「多重購物禮遇」
推廣日期：由即日至9月26
禮品換領處：火區1樓（TUDOP店側，開放時間為上午10時至晚上10時）金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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