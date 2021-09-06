【職場熱話】新工返朝5晏2　網民擔心斷六親　網友：每月多2萬都要諗？

打工仔總會有轉工嘅機會，不過轉咗工又擔心自己轉錯工，心裡面又的確會十五十六。近日有位網民就在討論區出帖分享自己新工同舊工嘅分別，怕自己轉咗工後無晒朋友，驚自己轉錯工，不過大部分網友卻認為他的新工作較舊工作更好。點解會有咁大反差？

事主現職人工有3萬多，工作算自由，不用回公司，只需要去客戶公司作支援，但工作就無前景，福利也不算好；新工作人工有5萬，做內部支援，福利很好前景好，要升職加薪都應該有機會。事主就唔係幾鍾意個工作時間，返早上5時至下午2時，認為這種返工時間會沒有朋友，故此一直認為自己轉錯工。

■網民又點睇佢份新工呢？■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【新工加40%人工 不轉工的理由竟然為咗佢？按此】

綜合網民的意見，似乎都認為樓主的新工作是較好，因為打工求人工，人工較上一份工每月多出2萬元，福利又好，而且不少網民都認為樓上的工作時間是很理想，因為返早放工，時間其實很好用，而且又可省去返工放工塞車時間，工作時間理想。不過，亦有人顧慮到若樓主有家人，而家人的工作時間是正常香港打工仔的時間，則會有所影響，與家人相處的時間會減少。

其實每份工作都有好與壞，雖然很多網民都認為樓主的新工作都唔錯，不過樓主亦有顧慮，樓主可以想清楚個人對人生的優先次序是那一樣，每個人對於工作的目的都不一樣，而最終決定仍是要因應個人的需要作出決定，即使轉錯工，也可以再轉工重新來過，毋須太擔心。

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】