【虛擬貨幣】區塊鏈都有公眾和私人之分

上周加密貨幣市場受利好消息影響大幅上升，比特幣於上周五報49,500美元；以太幣價格最高見3,840美元。

整體8月份虛擬貨幣單月漲幅遠勝美股3大指數。上星期提到傳統的交易貨幣交易所如Binance等，這半年來均受到監管機構加強規管，而另一邊廂監管機構正在積極推動自己受監管下的交易所，並且設立自己的數字交易秩序。9月2號，澳洲、新加坡、馬來西亞和南非的中央銀行表示，它們將使用不同的中央銀行數字貨幣（CBDC）進行跨境支付試驗，以評估這是否能降低交易的結算成本並提高便利性。

另外，新加坡金融管理局MAS宣布發出牌照給新加坡金融科技公司FOMO Pay。FOMO Pay可於9月1日起，提供「數碼支付代幣服務」，這是新加坡170名申請者中首次獲得此類許可。而我們香港數碼港培育出來的數字資產託管公司Hex Trust亦從MAS獲得資本市場服務許可證，允許Hex Trust在新加坡證券和期貨法的規定下開展數字資產的託管服務。

【虛擬貨幣】跨鏈互操作協議被盜 用家不可忽視保安風險

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今期首先講講，區塊鏈是有公眾區塊鏈和私人區塊鏈之分。公眾區塊鏈就是如比特幣、以太幣用的區塊鏈，全世界每一個人可以參與，可以認證，絕對透明，主要是匿名。而私人區塊鏈則大多數是大公司或大機構自己設定一些監管和核實的錢包身份來代代替全面性的Prove of Work（PoW）和Prove of Stake（PoS），是一個比較小圈子區塊鏈，而且大部分時間不是匿名。

為甚麼會有這個現象呢？因為區塊鏈事實上是一種大家認同的好科技，但是因為這種科技和比特幣誕生連結，所以不明白比特幣和區塊鏈的關係的朋友或政府之前亦可能被混淆，把兩者互相一談。又因為不承認比特幣，而連帶疏忽了區塊鏈的好處。但經過數學和電腦專家和不同的企業老闆政府探討之後，近幾年開始看見大機構採納這種科技利用區塊鏈去改善一些交易上的表現和減低出錯機會。

很多中央銀行亦對通過創建私有區塊鍊或分布式記帳技術Distributed Ledger Technology（DLT）來創建CBDC更感興趣。除了瑞士、新加坡和日本相繼表示正面，印度儲備銀行（RBI）行長近期亦表示，印度央行可能會在今年12月之前推出其首個數字貨幣試點計劃。至於中國會否採納這種分布式的技術呢？還在研究中。暫時沒有公開數字人民幣背後是否運用這種分布式的方法。我們細心期待。

【虛擬貨幣】Solana挑戰「不可能三角」

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至於區塊鏈支付和傳統的支付有甚麼不同呢？將另文分享。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受加密貨幣利好消息影響大幅上升。以太幣、Solana及波卡幣升幅較多，其中Solana價格大漲，比前周升70%。ix加密貨幣指數上周五報13992點，一周升15.5%；ix比特幣指數報11915點，一周升0.8%；ix以太幣指數報32571點，一周升17.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 13992 +15.5%（+1878） ix比特幣指數 11915 +0.8%（+89） ix以太幣指數 32571 +17.6%（+4864） *截至2021年9月3日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。