  • 29°C
香港時間 : 2021907日 (週二) 07:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】豐澤網店9.9購物折指定電器低至11折　NENE CHICKEN英文名字有N及E全單85折

精明消費 07:00 2021/09/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 豐澤網店：9.9購物折指定電器低至11折

由9月6日起至9月12日，豐澤網店推出9.9購物折，每日於早上10時開賣2款熱賣產品，包括iPhone12（只限紅色）、Switch遊戲主機、Kobo電子書閱讀器、Dyson吸塵機、小米體重磅2、Dyson Airwrap造型器等。

另外，豐澤更推出超過400件優惠產品，低至11折。

優惠網站

    點擊圖片放大

2. NENE CHICKEN：英文名字有N及E全單85折

NENE CHICKEN已經嚟咗香港5年，全綫分店更推出推出5周年慶大優惠。由即日起至9月10日，只要英文姓名同時有N同E兩個字母，結帳前出示身份證就可享全單85折，堂食或外賣都適用。

此優惠不可與其他折扣或優惠一同使用。另外，交易完成後才後補身份證，一律當作無效且不會作出賠償。

    點擊圖片放大

分店一覽：

  • 旺角朗豪坊11樓30號舖 電話：3583 2933
  • 葵芳新都會廣場185號舖 電話：3105 0056
  • 元朗形點商場一期1026號舖 電話：3583 1932
  • 將軍澳坑口東港城225號舖 電話：3468 2990
  • 大埔超級城B區287-295號舖 電話：3971 0939
  • 青衣城二期2樓226號舗 電話：2428 7200

3. Living Plaza：指定店夏天商品9折

雖然即將中秋，但天氣仍然炎熱，落街行一陣都會出汗！由即日起至9月12日，全綫Living Plaza指定夏天商品9折，包括防曬手袖、人字拖、太陽帽、USB小風扇、水槍、太陽眼鏡及沙灘玩具等。

此優惠不適用於DAISO JAPAN淘大、西灣河、上水、新蒲崗及家樂店。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Living Plaza各分店地址

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 【消費優惠】Mini Friday惠顧指定金額$1換威靈頓牛／雞翼／薄餅　歷山酒店假日自助晚餐8折
2021/09/06
【消費優惠】Mini Friday惠顧指定金額$1換威靈頓牛／雞翼／薄餅　歷山酒店假日自助晚餐8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】Starbucks指定大杯裝手調飲品$20　J.CO買半打冬甩送$20現金券
2021/09/03
【消費優惠】Starbucks指定大杯裝手調飲品$20　J.CO買半打冬甩送$20現金券
今日優惠精選 - 【消費優惠】東海大閘蟹套餐75折　稻香指定現金優惠券買$1000送$500
2021/09/02
【消費優惠】東海大閘蟹套餐75折　稻香指定現金優惠券買$1000送$500
今日優惠精選 - 【消費優惠】7-Eleven燕麥即磨咖啡$10　逸壽司單點刺身壽司8折
2021/09/01
【消費優惠】7-Eleven燕麥即磨咖啡$10　逸壽司單點刺身壽司8折
今日優惠精選 - 【消費優惠】夏麵館矜貴蟹粉宴買一送一　一幻拉麵中環店蝦湯拉麵$8
2021/08/31
【消費優惠】夏麵館矜貴蟹粉宴買一送一　一幻拉麵中環店蝦湯拉麵$8
著數優惠 iPhone 12 豐澤 Switch 小米 iPhone Dyson

下一篇文章

【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒　回收月餅罐送20元優惠劵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】都會海逸酒店自助餐　網上預訂低至75折
【消費優惠】都會海逸酒店自助餐　網上預訂低至75折
【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）
【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節　低至$1搶購電子產品
【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節　低至$1搶購電子產品
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月6日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至9月6日）
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠
【公屋免租】公屋9月份免租1個月　近80萬家庭受惠