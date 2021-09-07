【消費優惠】豐澤網店9.9購物折指定電器低至11折　NENE CHICKEN英文名字有N及E全單85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 豐澤網店：9.9購物折指定電器低至11折

由9月6日起至9月12日，豐澤網店推出9.9購物折，每日於早上10時開賣2款熱賣產品，包括iPhone12（只限紅色）、Switch遊戲主機、Kobo電子書閱讀器、Dyson吸塵機、小米體重磅2、Dyson Airwrap造型器等。

另外，豐澤更推出超過400件優惠產品，低至11折。

優惠網站

▼ 點擊圖片放大

2. NENE CHICKEN：英文名字有N及E全單85折

NENE CHICKEN已經嚟咗香港5年，全綫分店更推出推出5周年慶大優惠。由即日起至9月10日，只要英文姓名同時有N同E兩個字母，結帳前出示身份證就可享全單85折，堂食或外賣都適用。

此優惠不可與其他折扣或優惠一同使用。另外，交易完成後才後補身份證，一律當作無效且不會作出賠償。

▼ 點擊圖片放大

分店一覽：

旺角朗豪坊11樓30號舖 電話：3583 2933

葵芳新都會廣場185號舖 電話：3105 0056

元朗形點商場一期1026號舖 電話：3583 1932

將軍澳坑口東港城225號舖 電話：3468 2990

大埔超級城B區287-295號舖 電話：3971 0939

青衣城二期2樓226號舗 電話：2428 7200

3. Living Plaza：指定店夏天商品9折

雖然即將中秋，但天氣仍然炎熱，落街行一陣都會出汗！由即日起至9月12日，全綫Living Plaza指定夏天商品9折，包括防曬手袖、人字拖、太陽帽、USB小風扇、水槍、太陽眼鏡及沙灘玩具等。

此優惠不適用於DAISO JAPAN淘大、西灣河、上水、新蒲崗及家樂店。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Living Plaza各分店地址

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】