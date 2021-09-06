【ESG】中國首個ESG基金評級系統　研究：綠色基金回報更勝普通基金

中國近年積極發展綠色金融，中國金融學會綠色金融專業委員會、騰訊金融研究院等機構聯合研究，發布了《ESG基金：國際實踐與中國體系構建》報告，當中構建首個受行業認可的ESG（環境、社會、公司治理）基金評級系統，進一步推動國內綠色金融的發展。

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構建首個ESG基金評價體系

中國公募基金行業陸續推出一系列以低碳、綠色、環保、社會責任、公司治理等相關主題的ESG基金産品，但受限於上市公司ESG信息披露覆蓋不全、各參與方的標準差異較大等問題。

中國金融學會綠色金融專業委員會、騰訊金融研究院等機構，梳理全球ESG基金的進展、監管規則和評級方法，並進行深入研究，構建中國上市公司ESG評價指標系統，並對2020年底國內資本市場上市公司和2732支偏股型基金進行ESG評級。

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綠色基金回報更勝普通基金

報告根據上市公司的ESG評價情況，計算出基金產品的ESG評分，並根據得分將基金産品分爲「深綠」、「淺綠」和 「其他」三種類型。結果顯示，2020年，中國金融市場上共有367個深綠基金，估比10.68%；584個淺綠基金，估比17.01%，所有綠色基金數量爲951個，佔比27.69%。

報告統計顯示，相比普通基金，ESG基金在收益方面具有優勢。整體而言，淺綠基金收益率高於深綠基金，二者的平均收益整體上要高於非綠色基金。綠色基金比非綠色基金12個月的收益率高約5%，2年期收益率高約6%，3年期收益率高出約7%。

責任編輯：李瑩

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