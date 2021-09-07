【好去處】9月珠寶首飾展玩AR遊戲換獎品　實體展預先登記可免費入場

「九月香港珠寶首飾展覽會」（JGW）實體展將於9月17日至20日於灣仔會展舉行，參觀人士只要預先登記，便可享有免費入場優惠。csl.或1010的客戶下載擴增實境（AR）手機程式，並完成指定任務，更可獲精美香薰口罩扣。

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今年的JGW實體展將開放予18歲或以上的業內買家、社交買家以及珠寶愛好者參觀。只要到專屬網站預先登記，便可獲得免費電子入場證。300多家參展商將售賣不同款式和價位的出口品質珠寶首飾，也會展出鑽石、彩色寶石、珍珠等珍貴寶石。

而且，展覽活動亦包括近10場珠寶及時尚界專業講座、首飾製作現場體驗等等。此外，只要在場內消費滿2,000元，可參加現場幸運大抽獎，贏取1.12克拉黃色彩鑽及其他名貴獎品。

除實體展之外，JGW亦有綫上展JGW Virtual，將在9月13至30日於網上舉行，供全球珠寶業內買家參與。

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JGW主辦機構Informa Markets Asia更與csl.推出的5G AR手機程式csl. 5G Lens合作推出專屬優惠。csl.或1010的客戶只需下載這個手機程式，然後在程式內開啟相機來掃描附近環境，當捕捉到心型標誌之後，可獲得推廣優惠劵，於JGW展場內換領精美香薰口罩扣一個。此項推廣的優惠期直至2021年9月20日，每人只限換領一次，禮品數量有限，先到先得，換完即止。

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九月香港珠寶首飾展覽會 (JGW) 地點：香港會議展覽中心

展覽日期：9月17至20日

開放時間：9月17至19日: 10am至6pm；9月20日: 10am至5:30pm

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責任編輯：李伊洛

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