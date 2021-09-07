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【理財二三事】只要你識執　垃圾都係寶！　美國媽媽商場外執垃圾變賣月賺3萬

精明消費 16:10 2021/09/07

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垃圾也可以變錢？仲要夠一家生活好過返工？無錯，只要你識得執！當你選擇將廢物棄置時，美國一位媽媽卻將廢物當寶，巧妙地將這些廢物當成二手商品轉賣，零成本就可以每月淨賺超過4,000美元（約3.1萬港元），好搵到甚至辭掉正職，全職執垃圾！

據外國媒體MEAWW報道，美國德州有位媽媽Tiffany She'ree，原本是一名服務員，在YouTube上偶然看到有人會在垃圾桶中翻找被棄置但仍然能用的垃圾，自己也想嘗試在垃圾桶中尋寶。豈料第一次就尋出價值超過1,200美元（約9,329港元）的化妝品和護膚品，從此She'ree就愛上在垃圾桶中尋寶。後來她忽發奇想，將這些被人棄置但仍然有用的垃圾轉售，結果她發現每周轉售「垃圾」就能額外賺取高達1,000美元（約7,774港元）的收入，便索性在疫情下辭掉服務員一職，專心每天執垃圾。

鎖定超市垃圾桶　收集大牌子垃圾

She'ree主要會鎖定超級市場及連鎖店外的垃圾桶，在她拍攝的相片中可見，她大多會收集一些大牌子的「垃圾」轉售，從化妝品、護膚品、衣服、圖書、寵物用品、家庭用品等都有，而且這些物品都是可重複使用，包括一些包裝只有輕微損壞或一些退貨的產品。例如她曾在社交平台上分享自己尋到一部價值750美元（約3,800港元）的全新咖啡機、一個售價249美元（約1,935港元）的無綫耳機、數百美元的全新化妝品等。

■全職執垃圾月賺4,000美元，有乜垃圾咁值錢？■

  • 執到名牌手袋
  • 執到大量護膚品
  • 執到大量護膚品
  • 執到大量護膚品
  • 執到大量全新化妝品
  • 執到日用品
  • 有圖書
  • 家庭用品、全新床上用品都有
  • 執到電子產品
  • 執到大量化妝品
  • 與小朋友和丈夫一起找垃圾桶撿垃圾
  • 屋企做倉庫存貨

現時She'ree單靠執垃圾再放上網上轉售已經可以支持一家人的生活，她亦經常會在社交平台分享她在垃圾桶尋寶的影片，甚至開設個人網站記錄她的「尋寶」生活。縱然不少人並不贊成She'ree的做法，認為她與盜竊無異，不過她認為此舉是拯救被人棄置的物品，同時為保護環境和清潔地球出一份力，所以並無不妥。

執垃圾可以賺錢，你又會唔會執？

【日本媽媽沙灘執「垃圾」變賣成功致富　無本生利月賺3.5萬：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 生活理財

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