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【財金投資名家講座】陳永陸：港股未言見底　關鍵時機睇幾時？（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/06

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早前內地加強針對科網企業作出監管，令港股蒙上陰霾，走勢變得難測。著名股評人陳永陸（陸叔）在金融界擁有超過40年經驗，見慣不少風浪的他會如何看現時的港股市況呢？對於港股何時反彈又有何預測？

注意國慶日前後國策消息

陸叔坦言，現時難言港股已經見底，他期望在國慶日前後會有較明朗的國策出爐，屆時才有機會看到真正的反彈。

他直言，今年港股的高位已在2月份出現，而在今年餘下時間仍有機會再跌穿多次25,000點，整體大市才見穩固，並在第四季出現明顯的反彈勢頭。

他指出，「急上急落，急出急入」是現時香港市場的常態，提醒投資者要保持鎮定，切勿不理基本因素在低位沽售股票。

00:08 - 01:48　你覺得港股在今年餘下時間何時見底反彈？

01:51 - 04:30　在經歷跌市後投資者應怎樣看待未來市況？

04:33 - 06:11　北水能否繼續成為港股的支撐？

06:14 - 08:20　北水多流入甚麼股票？

【曾淵滄講座第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！：按此

【黃瑋傑講座第一集：黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？按此

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5:00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

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欄名 : 財金投資名家講座

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