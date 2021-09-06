【大灣區】廣州將落實大灣區個人稅務優惠　拓港澳居民赴穗就業創業空間

《廣州市人力資源和社會保障事業發展「十四五」規劃》近日正式公布。當中提出「十四五」時期，廣州要拓展港澳居民赴穗就業創業空間。

該規劃顯示，廣州將貫徹落實港澳青年赴穗發展「五樂」計劃。支持香港特區政府實施「大灣區青年就業計劃」，推進港澳人才就業創業服務平台建設，支持天河區建設粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地、加快廣州南沙港澳創業就業試驗區建設、推動具有港澳職業資格的相關領域專業人才在廣州執業就業、推進港澳居民中無外國永久居留權的中國公民參加廣州事業單位公開招聘。

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同時，在實施灣區「社保通」工程方面，廣州將研究探索粵港澳大灣區養老保險制度銜接，保障在穗工作生活的港澳居民享受養老保險「市民」待遇，推動在港澳地區開通社會保障卡金融服務功能。在實施灣區「人才通」工程方面，廣州將開展大灣區職稱評價和職業資格認可，推動在部分具備條件的評審委員會設立港澳專業人才評審組，引導港澳專業人才按照屬地和就近原則在穗申報職稱評審。健全港澳籍兼職仲裁員培訓考核管理體系。探索推進穗港澳三地在勞動法律適用、程序等辦案實務方面的制度銜接。

規劃顯示，廣州將落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策，按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在廣州市行政區域範圍內工作的境外高端人才和境外緊缺人才，其在廣州市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。

此外，廣州將推動建設粵港澳大灣區人力資源產業研究院；建設面向粵港澳大灣區提供服務的區域性人才大數據中心；推進粵港澳大灣區勞動爭議聯合調解中心廣州（琶洲）速調快裁服務站建設，打造具有「港澳協同，接軌國際」特色的勞動爭議速調快裁服務模式。

責任編輯：鄭樂怡

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