▲ 【施政報告2021】樓市供求失衡 政府宜加快覓地造地建屋

特首將於10月初發表2021年施政報告，面對疫情造成的經濟及社會困境，今年的諮詢會較往年頻密，料多達30場供各界反映意見。無疑，當前香港需紓解的問題可謂千頭萬緒，不過市民最痛的相信仍然是住屋問題，雖是「老大難」的深層矛盾，卻是政府急需回應市民訴求的重中之重。

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樓市供求失衡 宜考慮開發邊陲地帶

香港住屋貴、住屋細、住屋難的「香港特色」由來已久，也是歷屆政府致力解決、但迄今仍遭市民詬病責難的「不可能任務」。本港樓價高企，長踞全球最難負擔城市之一，基層市民只能望樓興嘆，問題癥結顯然是供求失衡，而住屋供應追不上剛性需求關乎合適土地供應、規劃與施政效率等眾多複雜因素。若要突破發展困局，持續增加整體房屋用地供應是必要手段。可是，香港「地少人多、無地建屋」早已植根於港人腦海，成為樓市供求失衡的痳痺劑。

事實上，香港擁有大量未開發土地，運用率亦僅及新加坡一半，當中涉及4萬多公頃的郊野公園及邊陲地帶，政府於2019年公布的土地供應政策，依從專責小組建議，未有將發展郊野公園納入優先選項。及至近期，坊間又重提開發之議，政府強調暫未有重啟研究，但話卻沒有說絕，似乎留有後路。當然，保護生態環境固然重要，香港人均佔有郊野公園面積世界前列更值得自豪，不過權衡港人過度的擠迫家居與大自然和諧，或許適度開發部分便利通水通電的邊陲地帶值得政府考慮。

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利誘地產商 發展荒廢農地

另一方面，本港現有4千多公頃農地，發展潛力巨大，大部分是由本港各大地產商持有，雖說是農地，但逾8成早已荒廢，許多亦未有申請補地價變更用途建住宅，倘若政府能以優惠補價，誘之以利換取地產商加速起樓，則屬多贏之局。此外，1千多公頃棕地，以及大量生地只要能變成熟地，其發展潛力更不容小覷。至於新界丁屋和丁權，受限規定只能建3層各700呎住宅，似乎也浪費了大量寶貴的土地資源。

精簡建樓申請程序 解燃眉之急

在迫切提升市民居住質素壓力下，政府聲言「寸土必爭」，努力覓地造地化解建屋問題也有目共睹，例如研究新界北發展、中部水域交椅洲填海炮製人工島等，可這是長遠的土地供應計劃，遠水難救近火，「明日大嶼」目前看來也只能是畫餅充飢，確保長遠土地供應儲備亦是應有之策。不過，短期內紓解現時公屋大排長龍，私樓上車難的窘境才是燃眉之急。當中，放寬地積比率、改劃土地、收地重置，以及加快或精簡在現行法例審批中的建樓申請程序，並提升市區重建流程及建築方法，縮短建築及驗收時間。解決住屋問題當有先後緩急之分，以及短中長期規劃之別。

歷屆特首施政報告年年有，香港住屋難題始終年復一年，期望今次這份施政報告能把握契機，為全港市民帶來驚喜，雖不寄望短期內可消除住屋「頑疾」，但路向對了，施行有序，並勇往直前貫徹執行，則至少也可為來屆政府鋪平道路，造福港人。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。