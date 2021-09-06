▲ 【中秋節2021】團圓聚餐有着落 新都會廣場港日泰台新食肆 仲有餐飲贈券回贈最高$250

雖然今年未能外遊享樂，不過在香港仍然可以來一趟環球味覺旅程，紓解一下旅行癮之餘，中秋節團圓聚餐都有着落！葵芳新都會廣場近月全新落戶食肆港日泰台式都有，當中包括經常大排長龍的日式迴轉壽司的「壽司郎Sushiro」，將於9月下旬正式進駐。

此外，葵芳新都會廣場更於即日起至9月30日期間舉辦「秋月美食賞」，最高可享250元新地商場及餐飲贈券。搵個地方賞月仲可以與親朋摯友一齊去位於L3-L4露天廣場及L5空中花園的「喵喵遊園會Meow Plaza 」，與足足5米高的巨喵「碌碌」欣賞夢幻彩光騷，打卡賞夜景，享受初秋涼風送爽的中秋夜！

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消費券買7折着數包



新地商場JETSO網響應第一期第二階段「政府電子消費券計劃」於9月1日陸續發放，加推一系列電子購物禮券及着數包，市民即日起可以4家指定儲值支付工具付款，以低至7折購買多間店鋪的電子購物禮券及着數包，即買即享用，當中包括以320元購買4張葵芳百老滙電影戲票贈券，同時加送100元餐飲贈券，總值480元；以700元購買Panasonic綿密泡沬潔面器，同時加送300元美容贈券，總值1,480元。詳情可按此瀏覽。

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責任編輯：陳玉蓮

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