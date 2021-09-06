【外滙前瞻】美非農數字遜預期　削債時間表無期　歐洲經濟數據佳　料美滙續弱

美國早前公布8月非農就業率，新增職位只有23.5萬，遠低於前月的105.3萬，創7個月以來新低。失業率及通脹持續高企會降低美聯儲在9月公開市場會議上宣布縮減購債能力的機會，拖累美滙指數。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數支持位在91.80，阻力位在93.18。

早前市場一直認為美聯儲會比歐央行更早收緊貨幣政策，令歐元區帶來壓力，但聯儲局遲遲未有宣布削減買債時間表。反而歐元區上周公布的失業率及消費者物價指數表現良好，但8月通脹率卻由7月的2.2%急升至3%。歐央行行長拉加德指現時應針對協助某些行業，不應再作大舉買債的行動，令市場認為歐央行將會收緊貨幣政策。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐央本周四議息會上如確立退市意向，或會為令日後美滙指數的升勢受壓，停止在93.5水平上。中銀香港個人數字金融產品部的報告預期，歐元本周支持位在1.1758，阻力位則在1.1908。

另外，上周新西蘭因疫情惡化打亂央行加息政策，但本周新增確診人數急降，市場對新西蘭抗疫恢復信心，估計新西蘭央行今年內加息25個基點已近共識。相比美聯儲仍未有確實時間表，料會刺激紐元上升。恒生投資服務研究團隊預期，紐元兌美元短期支持位在0.7000，短期阻力位在0.7300。

【瑞銀調整美元兌人民幣預測 料未來1年平穩上升：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】