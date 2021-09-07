【消費優惠】Don Don Donki美麗華店限定　葡萄美酒夜光杯推廣

踏入９月，係葡萄當造季節！Don Don Donki美麗華店精選新鮮巨峰、香印同埋貓眼葡萄，仲有同葡萄有關嘅提子糖、提子汁同埋零酒精汽酒，作為中秋賀禮都唔失禮！快啲去睇睇啦！

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撰文：hket小編

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