【消費優惠】KFC著數優惠券　二人餐$72全日都啱用

KFC推出最新一期全日通着數優惠券，憑券11點前歎醬燒雞扒早晨全餐減3元、11點後惠顧北京脆雞卷餐（K1）送辣汁蘑菇香飯（普通），仲有72元二人餐！除可截圖或出示網頁版優惠券，於KFC App內「個人帳戶」選擇「優惠券」，同樣可以用到！優惠到10月3日！留起啲圖啦！

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撰文：hket小編

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