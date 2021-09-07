【消費優惠】KFC著數優惠券 二人餐$72全日都啱用 精明消費 10:30 2021/09/07 分享： KFC推出最新一期全日通着數優惠券，憑券11點前歎醬燒雞扒早晨全餐減3元、11點後惠顧北京脆雞卷餐（K1）送辣汁蘑菇香飯（普通），仲有72元二人餐！除可截圖或出示網頁版優惠券，於KFC App內「個人帳戶」選擇「優惠券」，同樣可以用到！優惠到10月3日！留起啲圖啦！ ▼點擊圖片放大 +4 +3 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Don Don Donki美麗華店限定 葡萄美酒夜光杯推廣 今日 【消費優惠】Don Don Donki美麗華店限定 葡萄美酒夜光杯推廣 【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒 回收月餅罐送20元優惠劵 2021/09/06 【中秋節2021】信和商場會員積分換月餅禮盒 回收月餅罐送20元優惠劵 【中秋節2021】ELEMENTS圓方中秋「多重購物禮遇」 消費可享50%基本回贈 2021/09/06 【中秋節2021】ELEMENTS圓方中秋「多重購物禮遇」 消費可享50%基本回贈 【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 2021/09/06 【賞你住】新一輪「賞你住」明起接受預訂 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節 低至$1搶購電子產品 2021/09/06 【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節 低至$1搶購電子產品 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 付款優惠 KFC 疫苗 北京