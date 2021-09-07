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【消費優惠】KFC著數優惠券　二人餐$72全日都啱用

精明消費 10:30 2021/09/07

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KFC推出最新一期全日通着數優惠券，憑券11點前歎醬燒雞扒早晨全餐減3元、11點後惠顧北京脆雞卷餐（K1）送辣汁蘑菇香飯（普通），仲有72元二人餐！除可截圖或出示網頁版優惠券，於KFC App內「個人帳戶」選擇「優惠券」，同樣可以用到！優惠到10月3日！留起啲圖啦！

    點擊圖片放大
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撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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