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【好去處】黃大仙中心超夢幻3.5米高巨型花燈迎中秋　廟會打卡仲可以換幸運天燈

精明消費 18:35 2021/09/03

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黃大仙中心於今個中秋將會與嗇色園黃大仙祠合作，以「燈映秋夕」為主題，展出3.5米高的巨型花燈裝置，更會於商場及黃大仙祠內擺設夢幻花燈，打卡效果一流！

現時至至10月4日，黃大仙中心將設置3.5米高的巨型花燈互動裝置，巨型花燈內有多個變色天燈及多角度鏡子，隨着不同角度及動作造出光影互動效果，猶如被花燈包圍。

另外，商場及黃大仙祠內分布了十二生肖花燈，是必去打卡地！除了打卡影相，在9月18至24日中秋當周，市民更可參加黃大仙祠的花燈廟會，集齊花燈廟會活動通行證內之9個攤位遊戲印章，即可到黃大仙中心免費領換天燈小禮品一份。

    點擊圖片放大
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黃大仙中心亦首次與法國糕點品牌Pierre Hermé Paris合作推出「Pierre Hermé 尊貴月餅禮盒」，即日起於推廣期7日期內，電子貨幣累積消費滿6,000元（商場內不同商戶發出之正本發票最少2張，最多7張），並登記成為領展會員，即可免費換領一盒，送完即止。禮盒內有「香脆榛子蛋糕月餅」、「法式焦糖海鹽蛋糕月餅」、「馬達加斯加雲呢拿蛋糕月餅」及「香濃黑芝麻牛奶朱古力蛋糕月餅」4種口味，禮盒設計是精緻高雅的燈籠形狀，禮盒更有開關燈功能，營造絢麗光影效果，為節慶增添時尚浪漫的格調。

    點擊圖片放大

 

黃大仙中心「燈映秋夕」

活動日期：2021年9月1日至10月4日

 

若想知更多香港好地方，請留意好去處懶人包

 

責任編輯：嚴熹曼

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好去處 領展 商場 月餅 節慶 黃大仙 香港

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