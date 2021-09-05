黃耀煌追演藝夢戶口曾剩47元：窮都要做下去　開室內設計公司幫補收入

▲ 黃耀煌追演藝夢戶口曾剩47元 開室內設計公司幫補收入：窮都要做下去

追求成功必須要堅持，人人都識講這句話，但實際又有幾多人做得到呢？TVB藝人黃耀煌（Terrence）入行11年，星運一般，試過因無工開要用積蓄過活，戶口曾只剩47元，曾兼職做電影臨記、倉務員等維持生計。最近他開設室內設計公司，除了想多學一門手藝外，更希望有較穩定的收入，以支持他繼續追尋演藝夢。

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誤打誤撞入娛樂圈 高峰時月入5萬

原來Terrence從前沒有人生目標，從事演藝工作也是誤打誤撞開始。他中學畢業後在髮型屋工作，某天看到TVB藝員訓練班招募的廣告，他覺得很有趣於是決定申請。Terrence說：「當時我很年輕，便當去見下世面。」在毫無心理包袱下，Terrence以輕鬆心情面試，最終成功成為第24期無綫電視藝員訓練班的學員，同屆同學包括有朱敏瀚。

畢業後，Terrence獲不少演出機會，雖然都是一些路人甲路人乙的角色，但卻經常爆show，試過1個月人工最高有4、5萬元。不過，新人年年都有，Terrence的演出機會愈來愈少，人工也大縮水，當時感心灰意冷，更萌起離開娛樂圈的念頭。

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戶口曾只剩47元 做倉務員賺生活費

Terrence自言在演藝事業中浮浮沉沉，曾經有兩年時間工作不多，只靠積蓄度日。「我試過戶口只剩47元，我好驚不知如何是好。當時不想亂使錢，試過買一個麵包坐在公園睇人打波，我屋企人也很擔心我。」

始終要生活，於是他在朋友介紹下做倉務員。「第一晚開工要去青衣碼頭，當時我要站在很高的吊機上工作，回望地面一刻，發現原來自己畏高，好驚兼腳震，返了一晚工便沒有再做。」

幸好，這時候前輩林敬剛助了Terrence一把，為他解決燃眉之急。「林敬剛話內地有個活動，只需出席不用表演，但沒有報酬卻會包住宿及機票，他叫我去識下不同的人，我覺得不用錢便去了。活動結束負責人俾了一封利市我，拆開後發現有3,000元人民幣，這筆錢成為我半年的生活費了。」

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堅持演藝夢 開室內設計公司幫補

近年演出機會漸多，Terrence的收入也有所增加，他更於今年4月跟友人一起開設室內設計公司。「我朋友在一間大型室內設計公司工作了10多年，十分具經驗，他今年創業叫我一起合作，因他覺得藝人收入不穩定，要找其他兼職幫補，我覺得很有道理，於是便決定合作。」

由於設計公司屬初創，Terrence說暫時主要接洽一些家居小工程，如拉水電、廚房裝修等等。他現在除了學習繪畫室內圖，有時更會到工程現場監工，間中會幫手做較輕便的工作。「曾經有個客人認得我，問我是否藝員，我笑說多謝她認識我。」Terrence曾在自己IG上載在舖頭的相片，當天有幾個粉絲登門造訪，令他喜出望外。

室內設計公司無疑為Terrence提供較穩定的收入，但他還是把演藝工作排在第一位。「我本身性格是一個三分鐘熱度的人，但我在電視台已工作了11年，因為我真的很喜歡演戲，就算收入不多，我都一定會堅持做下去的。」堅毅不屈、奮鬥到底的人，相信總會有成功的一天。

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作者：招美寶

責任編輯：梁靜詩

（節錄）

【原文：戶口曾剩47元為增收入兼做室內設計 TVB藝人黃耀煌堅持演藝夢：窮都要做下去】

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