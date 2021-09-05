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【好去處】傅珮嘉新開台式餐廳「尚青商號」　無得去旅行都可以有台式享受

精明消費 10:00 2021/09/05

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傅珮嘉新開的台式餐廳「尚青商號」，最近與台灣觀光協會香港辦事處合作，推出「台灣懷舊柑仔店主題展」，將台灣舊日時光帶到灣仔，門口「歪腰郵筒」幾乎神還原，相信能夠吸引唔少人去打卡。

柑仔店是台語，正是雜貨店之意，也是便利店未普及之時，昔日台灣市民購買零食日用品之所在。店中新辦起了「台灣懷舊柑仔店主題展」，牆上的老式招貼、架上各類台灣童玩、零食和飲品、看板模型等，都讓人想起那些年人情味濃厚的鄰舍環境。

■按圖看「尚青商號」面貌■

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插畫家「謝曬皮」繪台灣景點

走入店內，牆上有香港本土知名插畫家「謝曬皮」親自操刀，以插畫表現台灣的旅遊特色。另外，也有各種台式伴手禮出售，令未能到台灣的你滿足購物慾。最有趣是台灣零食「乖乖」，據說台灣人會把它放在電腦旁邊，他們相信這樣可以保佑電腦沒有故障。

店內風格簡約，木桌椅子配水泥牆，洋溢一陣台式文青風格。當然不能不點店的招牌紅燒半筋半肉牛肉麵，肉味腍軟極具風格。另外也有肉燥飯、麻辣鴨血、手工芋圓甜湯等等，實行味蕾大滿足。

台灣懷舊柑仔店主題展
日期：即日起至12月31日
開放時間：11:30am-9pm
地點：尚青商號（灣仔蘭杜街4號地下）

若想知更多假日好去處，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：變身懷舊柑仔店成打卡點 傅珮嘉開設台式餐廳「尚青商號」（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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