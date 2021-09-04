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【職場機遇】再培訓局「先聘用後培訓」計劃　9月辦招聘日請照顧員護理員

個人增值 17:00 2021/09/04

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香港人口漸趨老化，資助宿位不足，從事安老服務的護理業僱員同樣供不應求。為鼓勵更多人投身護理業，僱員再培訓局設有「先聘用、後培訓」計劃。局方在計劃下，委任培訓機構協助僱主先聘用護理員或照顧員，隨後培訓機構聯同僱主為僱員提供在職培訓。將於9月8日及13日，分別於沙田和秀茂坪，舉辦照顧員及護理員招聘日。

【第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請 津貼最高$5,800：按此

涉安老服務　提供17空缺

據勞工處互動就業服務網站顯示，是次計劃由「中高齡就業計劃」、僱員再培訓局聯同香港基督教女青年會、嗇色園合辦，提供合共17個照顧員或護理員職位空缺，並且毋須相關工作經驗或資歷，都可入行。

求職者在通過面試入職後，僱主會提供在職培訓，以及安排學員於有薪工作時間參加由僱員再培訓局統籌，以及香港明愛開辦的5項護理業技能提升課程。成功修畢課程的學員，可就上述課程獲頒「資歷架構」認可的畢業證書。

月薪逾萬元　須具耐性愛心

香港基督教女青年會聘請照顧員，月薪10,875元或10,975元。每星期工作5天、每天工作6小時，並包括30分鐘用膳時間，惟須輪班工作。

嗇色園聘請的護理員月薪10,600元，而在完成試用期及成功修畢「計劃」下所有5項指定課程後，每月享有津貼438元。

入職條件方面，求職者須具備小學六年級或以上程度，能閱讀書寫中文及操廣東話、未曾修讀護理相關課程及對長者有耐性與愛心，須於入職前提交有效健康證明。

 

責任編輯：蕭寶玲

【原文：先聘用 後培訓 下月聘照顧員護理員（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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