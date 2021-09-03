【學生資助2021】申請Non means要搵彌償人及見證人　點先符合資格？

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若想申請免入息審查貸款（Non means），需要找一位彌償人簽立「彌償契據」及找一位見證人，到底要符合甚麼條件才可以做，又可否找申請人的家庭成員擔任？以下為大家解答及了解一下彌償人的責任。
彌償人有擔保人的意思
彌償人亦即有擔保人的意思，要成為必項符合以下資格：
如果申請人在畢業後未有向學資處償還貸款，學資處同樣會向彌償人催促還款，甚至有機會採取法律追討行動。
見證人則必須具備下列條件：
要注意的是，申請人不能為自己的承諾書及相關的彌償契據作見證人，彌償人亦不能為自己的彌償契據及相關的承諾書作見證人。
更改彌償人狀況
另外，彌償人在簽立「彌償契據」後，其財政、法律、居住狀況或聯絡資料若有變動，申請人應立即以書面通知學資處。而彌償人的財政或法律狀況如有變動，或有意或已離開香港逾3個月，以致必須另覓他人擔任彌償人簽立彌償契據，彌償人亦必須立即通知學資處。
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責任編輯：鄭樂怡
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欄名 : 生活理財