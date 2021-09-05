儲蓄分紅險　回報勝債券　風險比基金股票低

33歲的王小姐，正考慮為自己和孩子購買儲蓄分紅險，惟市面上眾多儲蓄分紅險，但她沒有時間管理投資，故想尋求幫助。

保險公司的分紅險，是多種理財工具中，風險和投資回報比較居中的一種，它比存款、債券回報高，風險又比股票基金低。多數這類保險長期分紅都不錯，而且保險公司投資團隊可以為客戶靈活安排調配投資。

不過，不同公司設計的分紅險各有分別。作為客戶，想要得到最適合自己的安排，首先要了解自己的儲蓄目標，其次能承受多少風險，然後要明確投入的金錢可以等待多久才使用，最後還要衡量自己在整個繳費期間的供款能力，量力而行。

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風險比買股票低

比如王小姐的問題，在跟顧問溝通時，就需要將自己的分紅保單和孩子的分紅保單，兩者分開討論，因為兩者儲蓄目標並不一樣。首先，如果王小姐覺得65歲退休再開始取錢也可以，那麽這中間有30多年的時間可以滾存，這三十多年就已經經歷了幾個經濟周期，那麽在做定期供款（投資）的情況下，王小姐可以考慮一些將較大部分投資於不同類型股票的分紅險，這樣在幾個經濟周期之後，可以累積較豐厚的利潤，用時間換取好的回報。比如坊間有些分紅險，可以做到繳費期滿之後，總資金10年左右就翻倍，長年期平均回報6至7%。有些分紅險，到達一定年期後，又可以讓客戶選擇鎖定其中某部分利潤，進可攻、退可守，回報遠遠比存在銀行存款高，風險卻比購買股票低得多。

而孩子儲蓄的分紅保單，也有兩種做法，如果想10多年就開始取錢，每年固定需求比較明確，又不想回報波動太大，可以選擇較多成分投資於固定收益市場的分紅保險，這樣到了指定時間，可以取到確定金額的錢的可能性就比較大。這類分紅保險，通常年複利回報在5%左右，若再早些，10年左右便開始取錢，分紅險的平均複利年回報在4%左右。雖然這類分紅險的表面回報數字不是所有計劃中最高，但是勝在夠穩，並且可以較早取錢。如果客戶的資金根本不急用，只是為了將一筆錢傳承給孩子，可考慮風險回報較高，但稍遲取錢的分紅計劃。

總括而言，一份分紅計劃，如果想要長期回報高，多數它的背後投資分配會分配多些在波動較大的股票類市場，需要多些時間去累積分紅回報。如果想要穩定回報，便要犧牲少少收益，選擇稍微保守的策略。客戶自己本人，需要明確自己的目標，了解自己的承受能力，跟顧問坦誠溝通，這樣找到的計劃才是最適合自己的。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：儲蓄分紅險 回報勝債券（收費文章）】