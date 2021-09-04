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【健康增值】秋天皮膚乾燥　中醫師教你養肺護膚

個人增值 13:00 2021/09/04

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秋意漸起，午後炎熱雖令人汗流浹背，但已感覺到一些秋風送爽，晚間一陣涼意。秋季氣候乾燥，容易誘發皮膚乾燥龜裂、濕疹復發，故以下將分享些適時皮膚護養方法。

【拆解間歇性斷食減肥背後原理 斷食幾耐先有效？：按此

養肺助改善或預防皮膚情況

中醫認為皮膚與肺臟息息相關。肺臟特性喜潤而惡燥，而秋燥卻最易傷肺，容易引起肺主氣功能失常，故咳嗽難停，並由於肺主皮毛，所以一身皮毛亦可受秋燥影響，乾燥難耐。若要改善或預防皮膚乾燥情況，食材可多選擇秋葵、梨及雪耳等，並平常少吃辛辣食物。

由於肺與大腸相表裏，肺和大腸功能互相影響，又大腸為傳導之官，幫助身體排出糞便，若便秘亦能影響肺臟與皮膚功能。臨床不難發現濕疹患者常伴有排便問題，觀其皮膚狀況更是糾纏難癒。要改善大便乾燥問題，自療食物方法可多吃牛蒡、沙葛等，取其功效潤燥通腑，保持腸胃通暢，惟腸胃易瀉或孕婦慎服，並向註冊中醫查詢其服用量或其他改善方法。

【高糖飲食問題多 增患高血糖及糖尿病風險（附9種有營食物）：按此

秋季宜多服用川貝燉雪梨  

在保健湯水方面，秋季時候可多服用川貝燉雪梨，成分包括雪梨兩個、雪耳10克、川貝5克、南杏仁10克、紅棗5枚。烹煮方法為雪梨洗淨去瓤，其餘材料浸透，清水500毫升燉煮1小時，適量加入冰糖服用。

此外，亦需明瞭情緒與皮膚狀況互為因果。秋性肅殺，令人容易出現悲秋心態，心情抑鬱低落。加諸皮膚痕癢症狀，情況會更為糾纏難解。正如《內經四氣調神大論》所言，秋季不妨多廣步於庭，被髮緩形，使情志更為舒暢，飯後多慢步於庭園草地，讓微風微撫臉上，耳聽小鳥細語，將煩腦拋諸萬里雲霄之外，樂哉！

皮膚問題易受氣候炎熱、潮濕和乾燥影響，雖四季病因皆有所主，但只要順應四時，避其天氣極端狀況，注意飲食情志調養等，大部分情況可以相安。

 

【原文：秋天皮膚乾燥

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 知多啲

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