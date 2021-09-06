【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節 低至$1搶購電子產品 精明消費 10:30 2021/09/06 分享： HKTVmall由即日起至9月27日舉行大腦場電子節，多款電子產品以優惠價發售，當中更有優惠產品低至1元。 HKTVmall大腦場電子節，由即日起至9月27日會有多重優惠。 逢星期二、五下午10時，特選電子產品限量發售。 輸入優惠碼【JN5COMPU】，買精選電腦滿4,000元即減400元。 每周精選旗艦店優惠電子品牌。 精選電腦、顯示器、路由器及週邊產品低至4折，優惠至9月6日。 電子配件3件額外95折。 ■HKTVmall大腦場電子節優惠■ ▼點擊圖片放大 +3 +2 優惠詳情 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】都會海逸酒店自助餐 網上預訂低至75折 今日 【消費優惠】都會海逸酒店自助餐 網上預訂低至75折 【好去處】傅珮嘉新開台式餐廳「尚青商號」 無得去旅行都可以有台式享受 2021/09/05 【好去處】傅珮嘉新開台式餐廳「尚青商號」 無得去旅行都可以有台式享受 【好去處】TKO Spot擁全港最大空中戶外運動競技場 一家大細踩車打波露營一Take過 2021/09/04 【好去處】TKO Spot擁全港最大空中戶外運動競技場 一家大細踩車打波露營一Take過 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清 2021/09/03 【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日） 2021/09/03 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月3日） 著數優惠 產品 顯示器 品牌 路由器 HKTV