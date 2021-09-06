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【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節　低至$1搶購電子產品

精明消費 10:30 2021/09/06

分享：

HKTVmall由即日起至9月27日舉行大腦場電子節，多款電子產品以優惠價發售，當中更有優惠產品低至1元。

HKTVmall大腦場電子節，由即日起至9月27日會有多重優惠。

  • 逢星期二、五下午10時，特選電子產品限量發售。
  • 輸入優惠碼【JN5COMPU】，買精選電腦滿4,000元即減400元。
  • 每周精選旗艦店優惠電子品牌。
  • 精選電腦、顯示器、路由器及週邊產品低至4折，優惠至9月6日。
  • 電子配件3件額外95折。

■HKTVmall大腦場電子節優惠■

    點擊圖片放大
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優惠詳情

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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