【消費優惠】HKTVmall大腦場電子節　低至$1搶購電子產品

HKTVmall由即日起至9月27日舉行大腦場電子節，多款電子產品以優惠價發售，當中更有優惠產品低至1元。

HKTVmall大腦場電子節，由即日起至9月27日會有多重優惠。

逢星期二、五下午10時，特選電子產品限量發售。

輸入優惠碼【JN5COMPU】，買精選電腦滿4,000元即減400元。

每周精選旗艦店優惠電子品牌。

精選電腦、顯示器、路由器及週邊產品低至4折，優惠至9月6日。

電子配件3件額外95折。

■HKTVmall大腦場電子節優惠■

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優惠詳情

撰文：hket小編

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