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【消費優惠】都會海逸酒店自助餐　網上預訂低至75折

精明消費 09:00 2021/09/06

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都會海逸酒店推出自助餐優惠，憑Facebook優惠券，即可以低至8折價錢惠顧9月份西餐廳自助午餐及自助晚餐。另外，酒店eShop預訂兼預繳電子按金即可享高達75折優惠。

都會海逸酒店西餐廳於9月份推出「滇桂飄香」海鮮自助晚餐，除了供應自助餐即開生蠔及冰鎮海鮮外，更加入正宗雲南及廣西傳統美饌，與及一系列造型精巧的紫薯主題甜點。現憑以下Facebook優惠券，即可以低至8折價錢惠顧9月份西餐廳自助午餐及自助晚餐。

另外，於酒店eShop預訂兼預繳電子按金，星期一至星期五 （9月22日除外），即可享75折優惠，折後成人每位約311.8元；星期六至日及公眾假期可享8折，折後成人每位約420.6元。客人須於至少2個工作天前致電3160 6880與西餐廳確認訂座後，再購買電子按金優惠券以享優惠。

優惠有效期至2021年9月30日及須受條款及細則約束，請參閱優惠券了解詳情。

    點擊圖片放大

酒店eShop

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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