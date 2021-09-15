【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月17日）
精明消費 19:30 2021/09/15
臨近中秋，各大飲食商店及商場都相繼推出中秋優惠，想以最抵價買月餅送禮自用？定想同家人團圓吃盤菜唔知訂邊間好？仲想同三五知己摯愛賞月打卡，又可以去邊？即睇懶人包就知中秋節有咩好去處、購物及飲食優惠！
（更新至9月15日，最新加入商場快閃中秋工作坊、更新商場食肆購物優惠）
同摯愛打卡賞月好去處
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三五知己假日好去處
中秋送禮佳品優惠
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團團圓圓盆菜餐飲優惠
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商場食肆購物優惠
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- 【至10月3日】信和商場會員積分換月餅禮盒 回收月餅罐送20元優惠劵
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欄名 : 消費錦囊