【中秋節2021懶人包】中秋節飲食送禮有咩優惠？打卡賞月可以去邊？一文睇清（更新至9月17日）

臨近中秋，各大飲食商店及商場都相繼推出中秋優惠，想以最抵價買月餅送禮自用？定想同家人團圓吃盤菜唔知訂邊間好？仲想同三五知己摯愛賞月打卡，又可以去邊？即睇懶人包就知中秋節有咩好去處、購物及飲食優惠！

（更新至9月15日，最新加入商場快閃中秋工作坊、更新商場食肆購物優惠）

同摯愛打卡賞月好去處

三五知己假日好去處

中秋送禮佳品優惠

團團圓圓盆菜餐飲優惠

商場食肆購物優惠

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