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【ESG】美國連鎖超市疫情下捐23億元食物　計劃2030年減排3成

綠色金融 13:00 2021/09/05

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環境、社會和管治（Environmental, Social and Governance，ESG）已是大勢所趨，同時逐漸納入為企業策略之一。在現今氣候問題日益嚴重情況下，消費者對企業負起社會責任的期望只有愈來愈高。面對全球氣候問題，超市食品行業正面臨環境衝擊和包裝廢棄物的指控。

為順應市場需求，美國大型連鎖超市Kroger最近發布2021年ESG報告，並透露去年在疫情期間，共捐贈3.01億美元（約23.4億港元）的食物及財政支援予有需要人士。

Kroger報告：加州設太陽能發電

Kroger最近在其ESG報告中，清楚列明「使用節能減排（廢氣）減少對氣候影響」的投資項目。集團旗下經營多間零售商店，如Kroger、Ralphs等，每天為超過1,100萬客戶提供服務。自2019年起，Kroger就採用碳風險分析來監測、評估自身營運對氣候的影響。到2020年更迅速採納最新科技，決心在2030年前將溫室氣體排放量減少30%。針對氣候變遷，Kroger亦持續提升能源效率、減少製冷方面的碳排放與增加再生能源。

在能源效率方面，該企提出將工廠每生產單位耗電量每年減少3%的目標，製冷方面則是設定零售商店年減9%的碳排放量。此外，Kroger又在加州設置15個太陽能發電裝置生產再生能源，以滿足配送中心及麵包廠La Habra Bakery的50%與20%的電力需求。

去年疫下向社區捐贈逾23億

去年疫情肆虐，Kroger向社區提供合共3.01億美元的食品和資金，而當中有2.13億美元（約16.6億港元）用於其飢餓救濟計劃。此外，又為3萬多名全職員工提供援助，不但投資超過25億美元（約194.7億港元），而其中10億美元（約77.9億港元）則用於員工的養老金，又將店員每小時的平均工資提高至15.5美元（約121港元）。同時，他們亦有在店內藥品部門宣傳疫苗接種計劃，積極對抗疫症。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：美連鎖超市 決心2030年前減排3成（收費文章）】

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欄名 : 綠色投資

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