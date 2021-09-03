【追劇推介】Netflix《無法抗拒的他》完結仍熱播 男神演繹天真渣男還原殘酷愛情

▲ Netflix的韓劇《無法抗拒的他》已上架最後一集，仍然佔據熱門排行榜上的位置。

Netflix上不少燒腦、奇幻劇被影迷奉為神作，但其實愛情片同樣備受追捧。電影《愛的過去進行式》、《親親小站》續集出完再出；詭異加寫實風的《X你的世界末日》、《性愛自修室》亦大受好評。上月中大結局的韓國愛情片《無法抗拒的他》首播至今一直高踞排行榜，風頭無兩，俊男美女掛帥的威力以外，還有甚麼魅力？

由網上同名漫畫改編的韓劇《無法抗拒的他》，從選角、開拍至播放一直充滿話題性。既因主角的「渣男」設定在韓劇中的罕見，亦因為男女主角宋江和韓韶禧同為新晉當紅演員，加上電視劇宣傳集中在19禁內容上，自然未開播即先聲奪人。

▲ 劇中不乏浪漫唯美鏡頭，配合背景音樂，戀愛氣氛令人悸動。（電視劇照）

劇集主要圍繞兩個感情觀南轅北轍，卻又互相吸引的年輕男女。宋江飾演的男主角朴宰彥是個充滿男性魅力，只想享受和不同女性曖昧，卻不給予承諾、視戀愛為麻煩的雕塑系大學生；韓韶禧飾演的劉娜比則因為被初戀男友的不忠所傷，變得不相信愛情，卻仍然憧憬戀愛。

還原漫畫「撩妹」名場面

原著漫畫大受歡迎，代表劇情和主人公設定達水準以上，不過改編作品有優勢也有風險，隨時得失漫畫粉絲又吸引不到電視迷。《無》片還原不少漫畫名場面，選角也被認為貼近原版。但編劇野心豈只在照辦煮碗，不只「微調」男女主角個性，更顛覆原來結局。

▲ 男主角在劇中施展的高強「撩妹」技巧，成為網民討論點。（電視劇照）

若是走一般套路的浪漫韓劇，壞男孩遇上純真少女，相遇不久必然被感化至浪子回頭，視對方為生命摯愛。而《無》的男主角從初期見一個「撩」一個，到中段開門見山地反問女主角「為甚麼要談戀愛」，甚至最後兩人歷經波折後，仍然不改本性，對其他女性的主動獻媚模稜兩可。江山易改、本性難移的寫實和殘酷，這套劇用浪漫的愛情糖衣包裝，再親手在觀眾眼前撕破。

▲ 韓韶禧扮演情傾壞男孩的純真女學生，表演細膩自然。（電視劇照）

韓韶禧因上一齣作品《夫妻的世界》一夕爆紅，劇集本身討論度非常高，她演繹的第三者，甚至得到「最美小三」的稱號，令人既恨又愛。這次扮演情迷壞男孩而不能自拔的清純女學生，自然不造作，且又惹人憐愛。無論是被男主角突然的身體觸碰嚇得躲開的慌張、或是被甜言蜜語迷暈得小鹿亂撞的嬌羞，她的神態和肢體都表現得剛剛好，細膩不浮誇。唯美鏡頭下的韓韶禧，將女大學生的青春和甜美展露無遺，不負「小宋慧喬」的稱號。

男主角為「Netflix的兒子」

▲ 男一設定為玩弄感情壞男孩，男二必為默默守候暖男型，蔡鍾協亦因此劇人氣急升。（電視劇照）

男主角宋江在韓國被網友戲稱為「Netflix的兒子」，出道短短4年已藉兩套Netflix原創劇爆紅，有愛情（《喜歡的話請響鈴》）也有驚慄（《Sweet Home》），另一套講述追夢和成長的勵志劇《如蝶翩翩》也在架上，曝光率極高。從《響鈴》系列的高中生純愛，到《無法抗拒的他》的藝術系大學生「Player」，宋江的男神魅力依舊，導演的慢鏡、濾鏡亦助攻不少。

▲ 電視劇中一對女女情侶為新加人物，兩人在友情和愛情中的溫馨和甜蜜深得網友、觀眾喜愛。（電視劇照）

但說到壞男孩氣質，似乎弱了點，只能依靠到處「撩妹」的行為來建立。「Bad Boy」的眉梢眼角都更有戲，笑容更不會像宋江般天真兼充滿陽光氣息。但轉念一想，壞情人就必定要有看得見、嗅得到的危險氣息嗎？難道表面上笑容溫暖的鄰家男孩就不一定會玩弄感情？也許新世代的「渣男」代表，正是這一種：表面無害，實質有毒。