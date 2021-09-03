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【MPF】8月強積金人均料賺$2,300　中港股市與美股表現差距擴大

強積金 16:07 2021/09/03

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積金評級公布「積金評級所有基金表現指數」8月份表現，單月上升0.78%。預計強積金8月份單月總投資收益約為105億元，相當於每名強積金成員的平均投資收益約為2,300元。預計強積金總資產將上升至約1.201萬億元，而在計入強積金供款後，強積金平均帳戶結餘預計將上升至約26.4萬元。

中港股票基金在8月份表現最差，積金評級股票基金（香港及中國）指數單月下跌 0.36%。美國股票基金、環球股票基金和歐洲股票基金在8月份單月表現最佳，亦繼續成為今年年初至今以來表現最佳的資產類別。美股走勢持續強勁，令美國股票基金和中港股票基金之間的年初至今表現差距擴大至25.80%，創歷史紀錄。

在眾多的成分基金中，海通MPF退休金的環球分散基金和宏利環球精選（強積金）計劃的MPF日本股票基金在8月份單月表現最佳。

■8月表現最佳10隻強積金成分基金■

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若想知更多關於強積金的消息，請留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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