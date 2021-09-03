蘋果「分成」讓步避壟斷指控　對業務前景有何影響？

蘋果向商戶徵收「蘋果稅」（即其分成制度）一直惹來微言，直至近日突然作出讓步，容許指定類別的應用程式包括多媒體服務及閱讀服務，能夠讓服務商直接向用戶收取訂閱費用，毋須經過App Store的系統。這可算是媒體公司經過多年努力後，終於不用再繳付所謂的「蘋果稅」了。

蘋果股價屢創新高，高見153.65美元。未知蘋果此舉，對蘋果股價前景有何啟示。

「蘋果稅」無本生利 商戶卻叫苦

相對本港用戶對蘋果的in-app purchase絕不陌生，因為不少應用程式均須付費，用家只須輕輕一按，蘋果便會從你早已綁定信用卡或手機帳單的iTunes 戶口扣款，這個付款方法方便了用戶，卻苦了程式的開發商，因為開發商最多只能收取七成的用戶費用，其餘三成便是蘋果的過路錢了。

這也是蘋果App Store生意越做越大的原因，這可說是無本生利的業務。

因此，不少媒體都對這種收費方式十分抗拒，因此都不會透過App Store來推廣其數碼訂閱。例如本報訂戶也需要在網站登記付費後，才能登入程式閱讀收費內容。這樣便可迴避了蘋果稅了。

蘋果透過App Store分成本來就是業務策略，目的就是要建立自家的生態圈來鞏固蘋果的地位，這也可算是一種溢價徵費，因為蘋果用家似乎是更愛在App Store付費下載程式。

蘋果「分成」讓步有何啟示？

不過隨著iPhone越賣越多，App Store也成為了數碼內容發放的主要平台，強迫收入分成變成了壟斷市場。在媒體服務面對社交媒體和YouTube等平台的夾擊之下，蘋果的發放平台非但不能為媒體掙多一點錢，還要從中對分收入，難怪媒體公司都不願意成為in-app purchase的一員。

隨著蘋果對日本當局調查的讓步，日後媒體公司便可名正言順以自己的名義直接向用戶收取訂閱費，更可獲得用戶的資訊，建立自家的用戶數據。

現時紐約時報在App Store的頁面，亦已新增設了訂閱的連結，讓用戶可直接到紐約時報的網站註冊服務。這種做法相信日後亦會延伸至其他媒體的訂閱服務，例如Netflix、Spotify以及一眾本地視像串流平台。

手遊商戶未受惠 箇中原因話你知

但蘋果對其他非媒體類的應用程式而言，仍然維持其in-app purchase的要求，而當中最受影響便是手機遊戲開發商，更有公司因為分成的要求而與蘋果對簿公堂。

在商言商，蘋果堅持不對手遊開發收費渠道，當然是看中手遊比其他訂閱服務更具黏性，因為打機者只會在同一步手機打同一款遊戲，而不會像看Netflix般在電腦、電視或平板跨平台收看。這樣亦成為了蘋果徵收分成的最大理由。