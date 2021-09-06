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【消費優惠】Mini Friday惠顧指定金額$1換威靈頓牛／雞翼／薄餅　歷山酒店假日自助晚餐8折

精明消費 07:00 2021/09/06

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Mini Friday：惠顧指定金額$1換威靈頓牛／雞翼／薄餅

凡於9月5日至10月7日期間，恵顧Mini Friday任何一間分店，消費滿388元以上，並讚好MiniFriday Instagram或Facebook專頁，即可以1元激抵優惠價換購3款不同美食。優惠只適用於星期日至四（公眾假期除外），並只限堂食享用。

    點擊圖片放大

限時1元優惠包括：

  • 消費滿388元，可以1元換購價享用雞翼派對一客（價值68元），雞翼共有4種口味，包括柚子蜂蜜味、咸蛋黃醬味、煙燻辛辣味及胡椒蜜糖味
  • 消費滿588元，可以1元換購價享用夏威夷薄餅（原價：138元）或黑松露啡菇水牛芝士薄餅（價值148元）
  • 消費滿888元，可以1元換購價享用皇牌和牛威靈頓（價值358元）

需要注意的是，優惠需以整單收取加一服務費前計算，而以優惠價換購的1元食品亦需收取原價之加一服務價。

地址：銅鑼灣廣埸二期6樓
訂座電話：26820610
最新營業時間：午市12:00-16:00 | 晚市18:00-22:00

地址：旺角西洋菜南街2A-2H號銀城廣場9樓全層
訂座電話：3705 9125
最新營業時間：午市12:00-16:00 | 晚市18:00-22:00

地址：觀塘興業街4號 The Wave 3樓
訂座電話：3705 9174
最新營業時間：午市12:00-16:00 | 晚市18:00-22:00

2. 歷山酒店：假日自助晚餐8折

歷山酒店現正推出自助晚餐優惠，由即日起至10月31日，逢星期五至星期日、公衆假期及節慶日惠顧自助晚餐，皆可享8折優惠。

自助晚餐包括多款美食，如海鮮、刺身、即切烤肉、多款凍盤及熱葷、人氣甜品等。另外，每位客人可獲贈炆鮑魚拼花膠一客。

    點擊圖片放大

預訂網站

地址：香港北角城市花園道32號
電話：3893 2888
電郵：eshop@hotelalexandrahk.com

3. Garrett Popcorn：買中秋節爆谷罐送小包裝爆谷

由即日起至10月5日，凡於Garrett Popcorn購買任何口味限量版中秋節Petite Tin爆谷罐，即送小包裝經典口味一份。每位客人限購2份，售完即止。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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