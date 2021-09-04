【海外升學】公開試失手無有怕！讀一年制英國A-Level鋪路考名牌大學

對中學剛畢業的同學來說，在公開試失手除了可重讀或報讀副學士等課程外，如仍然想投考心儀大學，可把握第二次升學機會，修讀1年制的英國高級程度會考（A-Level）課程。

可專注最擅長科目 爭取更好成績

A-Level成績一直獲本地及國際大學認可，Arch Education創辦人之一馬賢慧（Jennifer）表示，過往有不少學生均以高考成績獲得著名大學取錄。她稱，DSE和IB都必須要讀6科，當中更包括兩科語文，即使同學於其他學科表現卓越，若然語文科分數較為遜色，都可能失去獲大學取錄的機會。而A-Level課程可以自由選擇3、4科，相比DSE及IB，學生可選擇摒棄一些本身較弱的科目，即使是中、英、數等傳統必修科也可剔除，既可集中溫習時間，也可以專注自己最擅長和有興趣的學科，如英國文學、歷史、生物、化學、會計、商業、經濟和地理等，或與心儀大學學科相關的科目，例如學生計劃報讀大學工程系，可考慮於A-level選修數學、物理和化學這些合乎大學收生要求而又與學科相關的科目，爭取更好表現。

於環球認受性高

馬賢慧稱，國際高級程度會考備受世界認可，能助學生拓展將來的升學選擇。學生除了可通過英國大學聯招UCAS報考大學外，亦可以透過非大學聯招Non-JUPAS報考香港各大學，而且大部分熱門升學地區例如澳洲、美國、加拿大等，都認受高考成績以符合入學要求，學生能根據個人意願更自由地選讀世界各地的大學。

此外，疫情在歐美持續爆發，也令不少海外留學生及家長感困擾。1年制A-level課程能夠在本地就讀及應試，學生可以會考成績報讀大學，成功獲取錄即可於2022年9月入讀大學1年級，不會浪費讀書時間！

成功案例獲英國頂尖大學錄取

馬賢慧分享了最近的成功個案，於DSE中文科成績不合格的C.T.，因未能獲香港的大學取錄，在A-level課程中專注修讀較強的數學和科學科，最後在高考中取得物理、化學、生物學和數學科4個A*的成績，繼而獲得倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的生物醫學科取錄。另一位同學J.L.，本是國際學校學生，但IB成績未如理想且退學1年，其後認清目標希望考入醫科，他的父母也擔心同學的目標訂得太高，但J.L.卻專心攻讀A-level課程，修讀較有把握的數學、生物及化學3科，最後成功獲7間頂尖英國大學及醫學院錄取，當中包括倫敦國王學院（KCL）、杜倫大學（Durham）、艾希特大學（Exeter）等。馬賢慧強調，放榜成績未如理想的考生毋須灰心，只要有信心和決心，一定能找到屬於自己的出路！

作者、責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：一年制英國高級程度會考課程 為港生升學添出路（收費文章）】

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