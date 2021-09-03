▲ 【職場熱話】老闆賣樓賣舖移民向10員工豪派400萬 網民：絕世好老闆！

近年不少港人選擇移民，當中不少人變賣在港的資產套現，在外地重新起步。一名網民於社交平台投稿指，他的老闆決定一家三代移民到英國生活，臨別秋波老闆與員工一同食飯，期間突然向員工派支票，指賣樓及賣舖後決定將部分錢分予員工。網民紛紛讚賞老闆重情義，又祝福他在英國展開新生活時一切順利。

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■絕世好老闆移民前豪派400萬元予員工■

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該網民在Facebook專頁「奴工處」的投稿引起熱烈的討論，網民紛紛大讚老闆充滿人情味，又封為「絕世好老闆」，「有呢啲老細真係夫復何求」、「別人的老闆總不會令大家失望」、「應該係老一輩嗰啲老闆，全部都做咗好多年，好有人情味，估唔到呢個年代仲聽到，員工識感恩都好好」。

老闆移民前不忘回報員工付出，又擔心公司結業會為員工帶來經濟壓力，將賣樓賣舖套現後的資金大方分享予員工，難怪網民都紛紛祝福這位好老闆：「一家人身體健康 ，有一個新開始 ！」

責任編輯：李瑩

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