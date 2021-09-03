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當年父母花光首期供赴美留學　今日慳錢儲首期望上車與家人同住

投資新手「人哋沽時我入市」　黃建東：係要多啲做功課

個人增值 18:05 2021/09/03

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黃建東2011年參選香港先生而入行，惟角色戲份不吃重，直至幾年前憑二次創作《PPAP》打響知名度，更開拓創作及搞笑表演路綫。他可以全心追逐演藝夢，全靠家人背後支持，當年讀書時父母為了支持他赴美留學學習表演，最終放棄置業機會。雖然家人都沒有後悔花首期供他到海外升學，但黃建東亦希望可以早日置業，為家人建安樂窩。

【莊韻澄投機損手轉投藍籌股　創業求腳踏實地保住財富：按此

投資股票　帳面蝕5位數

為了早日實現置業夢，黃建東近年亦開始投資。不過，他坦言自己沒有時間做功課，所以初踏投資市場主要是聽朋友意見，因而有不少損手經歷，更自嘲經常在不適當的時機買賣股票。「當別人不沽貨的時候，我就會沽貨；其他人都認為該價位會跌時，我就選擇入市。」

黃建東大概花了6位數字投資，惟早前遇上港股大跌，帳面損失5位數字。他說：「當我一看到股價跌，就不會沽出，豈料就是愈跌愈低。」之後問朋友意見，豈料朋友早已沽貨。黃建東亦坦承自己不熟悉股票市場，自覺應多聽朋友意見及多做功課。現時打算待股價回升才沽出持貨，暫時「坐艇」1至2個月。

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買平衫食平飯　慳錢儲首期

雖然黃建東希望透過投資，可以加快資產增值速度，但結果卻未如人意。面對突如其來的疫情，主持工作大減，1年損失6位數字的收入。為了盡快儲首期「上車」，黃建東日常生活亦非常「慳」，例如只在大減價時買衣服、揀平價餐廳食飯等，最大支出則是的士費用。他解釋：「演員工作難免會早出晚歸，為爭取更多休息時間，無奈也要坐的士。」

黃建東現時仍是與父母及弟弟同住，一家四口在兩房公屋單位居住，與弟弟共享一張碌架床。由於父親當年放棄換三房單位，花光首期送他到美國留學，他一直期望可以買三房單位與家人同住，惟儲蓄速度追不上樓價升幅的速度，「存到一筆錢時，單位亦已升值，原本的首期目標都已經不夠。」故黃建東現時計劃轉買入細單位，先搬出去自住，待日後物業升值，再以樓換樓的方式，轉較大的單位與家人同住。黃建東表示首期大概都已預備好，冀可買入鄰近工作地方的1至2房單位，方便上班。

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記者：曹佩鈞
場地：Vspace Prime
髮型：Ming Leung @ Chillworks Hair
服飾：Palladium；ROMAGO；SILVER’N GRACE

同場加映：林景程憑家人資助首期上車　 親歷置業難　歎年輕人「靠父幹」無可奈何

欄名 : 理財Star Talk

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