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【ESG】中銀香港夥信置推綠色按揭　成功申請可享6,888元額外現金獎賞

綠色金融 13:29 2021/09/03

分享：

【ESG】中銀香港夥信和置業推綠色按揭　成功申請可享6,888元額外現金獎賞

中銀香港及信和置業宣布推出全港首個綠色按揭計劃，為信和置業已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的指定住宅項目的準買家，提供全數碼化及無紙化的按揭服務，以支持可持續發展，成功申請綠色按揭服務的準買家，更可專享6,888元額外現金獎賞。

【遇上「絕世筍盤」都唔好開心住 成交價太低 按揭或被拒批：按此

按揭申請無紙化　減少碳足印

中銀香港為信和置業旗下4個已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的凱滙、維港滙、ONE SOHO及SILVERSANDS提供綠色按揭計劃，4個項目均採納可持續建築標準及引入節能措施。整個按揭貸款申請流程至日後的帳單管理均於綫上處理，有助減少過程中所產生的碳足印。

【按揭現金回贈須知：按此

中銀香港個人數字金融產品部總經理盧慧敏表示，客戶由申請、上載文件至帳單管理，全程綫上進行，估計每個綠色按揭的生命周期平均可省卻用紙達900張，相等於節省0.02噸碳排放量。該行將繼續推廣綠色按揭計劃至其他獲得認證的綠色項目，推動經濟向低碳及可持續發展轉型。

凡於今年12月31日前成功申請中銀香港綠色按揭計劃，可享額外6,888元現金獎賞、家居保險保費豁免及其他數碼理財獎賞。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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