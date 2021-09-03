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【好去處】海洋公園推港人專屬入場證　598元無限次入園玩至明年2月（附購票連結）

精明消費 13:55 2021/09/03

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海洋公園早前宣布，水上樂園將於9月21日開幕，現時已經可以在網上以早鳥優惠訂購門票，成人票價為320元起，3至12歲以下小童票價為225元起。想連哈囉喂、聖誕及新年都入場遊玩？可以考慮買返張海洋公園推出全新「無限FUN入場證」，成人每張598元，可以玩到明年2月底！

凡持有香港身分證的居民，即可以優惠價購買海洋公園推出的全新「無限FUN入場證」，由即日起至明年2月28日期間（逢周二休園日、12月24日至25日及2022年2月1至3日除外）無限次入場。購證者更可獲總值高達420元的折扣優惠，包括餐飲、購物現金券及攤位遊戲優惠券，園内指定餐廳、禮品店及停車場亦有額外折扣優惠。而持有2021年3月1日或之後的「智紛全年入場證」、「開SUM夏日入場證」或「無限次入場證人士」，購買「無限FUN入場證」時可享9折優惠。

「無限FUN入場證」票價詳情

成人：598元（續證尊享優惠價538元）
學生：478元（續證尊享優惠價430元）
小童：328元（續證尊享優惠價295元）

「無限FUN入場證」園內消費激嘆優惠

成人／學生優惠：

  • 「買50元送20元」攤位遊戲優惠券3套（共18張，價值360元）
  • 30元電子購物現金券1張（於指定禮品店消費即可使用）
  • 30元電子餐飲現金券1張（於指定園內餐廳、小食亭或流動小食車消費即可使用）

小童優惠：

  • 「買50元送20元」攤位遊戲優惠券3套（共18張，價值港幣360元）
  • 30元電子購物現金券1張（於指定禮品店消費即可使用）

另外海洋公園亦新推出「秋日優惠套票」及「周一至周四門票優惠」，所有遊客都可以以優惠價購買日間入場門券一張，

秋日優惠套票（優惠期由即日起至10月31日，逢周二休園日）

成人：360元（送30元購物電子現金券及30元餐飲電子現金券）
小童：195元（送30元購物電子現金券）

周一至周四門票優惠（優惠期由即日起至10月28日，只適用於周一至周四，休園日及公眾假期除外）

成人：298元（送30元購物電子現金券）
小童：179元（送30元購物電子現金券）

「無限FUN入場證」購票連結

「秋日優惠套票」購票連結

「周一至周四門票優惠」購票連結

【水上樂園下月21日開幕　今午5時起早鳥優惠預訂門票（附購票連結）：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 消費錦囊

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