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【好去處】TKO Spot擁全港最大空中戶外運動競技場　一家大細踩車打波露營一Take過

精明消費 10:00 2021/09/04

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將軍澳商場TKO Spot 3樓戶外區域早前完成翻新工程，搖身一變成為全港最大型的空中戶外運動場地將軍競技場，劃分為4大運動體驗區域及有多個打卡位，並提供DECATHLON運動用品及DJI Osmo Action等運動拍攝器材供市民免費借用。

佔地逾42000呎的將軍競技場，分為4大運動區域，包括車神大道、球山球海、鬆筋擂台及營營地，一次過滿足不同運動需求。

車神大道以紅、藍及綠色為主，鮮艷奪目，熱血感爆燈，賽道適合平衡車、滾軸溜冰等訓練或比賽，並加入各式各樣的斜台及障礙物，亦會定期更換賽道，增加挑戰性和趣味。

■按圖看TKO Spot空中戶外運動場■

    點擊圖片放大
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【運動按摩針對痛症對症下藥　亂用按摩器有反效果：按此

球山球海內設有小型足球場、籃球場及羽毛球場等設施，適合進行多種球類活動，並以繽紛色彩及不規則的圖案設計。

鬆筋擂台提供逾3000呎草地區，擺放多款輔助肌肉伸展及熱身拉筋裝置，還會定期舉辦免費瑜伽體驗。

而營營地就放置多個露營帳幕及野餐帳篷，適合一家大細體驗露營生活，享天倫之樂。

大型運動用品專門店DECATHLON會提供多款小童專用運動設施，包括籃球架、足球架、健身及瑜伽用品等，讓小朋友可體驗多樣運動。場內更有全港首個專為父母而設的等候區，於車神大道提供DJI Osmo Action運動拍攝器材，記下小朋友放電時的一刻。

TKO Spot將軍競技場
地點：將軍澳唐明街2號TKO Spot 3樓
開放時間：11am-6pm

若想知更好香港好去處，請留意好去處懶人包

 

作者：黃依情

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：全港最大空中戶外運動競技場 親子一站式 免費體驗多項運動（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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