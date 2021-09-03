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【財金投資名家講座】嚴守紀律限制虧蝕　黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要（一按即睇）

個人增值 16:50 2021/09/03

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從事證券業超過20年、現任輝立資本管理董事黃瑋傑，初次投資的源由，原來是想為炒孖展損手的父親「復仇」。後來他積極學習投資，在投資界闖出名堂。

他分享多年來的投資心得，他認為除了技術分析外，投資心理質素同樣重要，因為投資分析在不少情況下會不似預期，這些時候就要有充分準備，避免重大虧蝕。

宜嚴守投資紀律　避免愈蝕愈多

黃瑋傑自言，初次投資是一場「王子復仇記」。眼見父親於70年代炒孖展損手，他便決心學好投資，期望能夠在股市中獲利，為父親「復仇」。他認為，父親炒孖展被斬倉的經歷，令他更認知到風險管理的重要性，有時寧願少賺一些，也不願承受過於風險。

對於現時部分年輕人愛追捧熱門股，抱有FOMO（Fear of missing out）的投機心態，他認為這種投資方法風險高。他表示，買入受資金熱捧的股份，短期或有機會因股價上升而獲利，但當資金退潮時，倘未能全身而退便易招損。

從事證券業超過20年，他分享多年來的投資心得，認為除了技術分析及基本分析外，投資心理質素同樣重要，因為投資分析在不少情況下會不似預期，當面對虧損時，宜先制定好止蝕位，並嚴守投資紀律，避免愈蝕愈多。

0：10 - 2：00　初次投資源於為父報復？

2：00 - 2：55　多年投資經驗　選股策略有何轉變？

3：00 - 4：00　部分年輕人愛追捧熱門股　有何忠告？

4：00 - 5：50　技術分析 vs 投資心態更重要？

《財金投資名家講座》自8月23日起，逢周一至五下午5：00播出，多位名家將會為大家分享投資智慧及理財心得！

【第一集：黃瑋傑分析恒指中期走勢　最淡可見甚麼水平？（一按即睇）：按此

【第二集：黃瑋傑分析騰訊技術走勢　再現升浪可能性低？（一按即睇）：按此

【第三集：避開監管風險　黃瑋傑教你揀受惠國策股！（一按即睇）：按此

【第四集：港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析（一按即睇）：按此

若想睇其他名家講座，請留意財金投資名家講座專頁！

＝＝＝＝＝

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欄名 : 財金投資名家講座

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