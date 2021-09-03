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【人民幣定存】又有銀行加息！　年息最高10.8厘　7日人幣定存存息比較

收息攻略 11:52 2021/09/03

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今日人民幣中間價報6.4577元兌1美元，較上日上升17點子。上周比較了7日人民幣定存，當時滙豐銀行以年息10.5厘膺存息王，但今個星期就有銀行推出10.8厘年息的7日定存計劃，比滙豐銀行高出0.3厘，到底邊間銀行咁高息？

【1年可賺息15,000元 livi bank首100萬人民幣年息1.5厘：按此

■7日人民幣定存比較，年息最高達10.8厘■

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今次有6間銀行的人民幣7日短存年息達10厘或以上，信銀國際以年息10.8厘居冠，而滙豐銀行的年息則為10.5厘。至於恒生、集友、星展及中銀香港（起存額50萬人幣）的定存計劃年息皆達10厘，而起存額由等值1萬港元至50萬人幣不等。

另外，富邦及中銀香港（少於50萬人幣）的年息均為8.8厘，而中銀香港要求存戶需要經手機或網上銀行開立定存計劃。

需要注意的是，上述高息7日定存計劃，大多要求存戶把指定外幣兌換成人民幣，才可享有高息定存，存戶不宜因高息而忽略箇中滙兌風險。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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