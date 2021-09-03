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【醫療保險】填補自由工作者保障缺口　提供門診及牙科保障　蘇黎世「健診易」每月保費最低99元

保險 12:34 2021/09/03

分享：

不是每間公司都有為員工購買醫療保險，而就算公司有提供醫療保障，兼職僱員、自僱人士及自由工作者等，皆不能享用公司團體醫療保的福利；保障亦未必夠全面，一些治療例如牙科檢查、中醫、跌打可能就要額外付費。

針對因欠缺團體醫療保險而產生的保障缺口，蘇黎世推出全新「健診易」保險門診及牙科保障計劃，投保人可選擇獨立或合併購買門診醫療保障及牙科保障，計劃組合多達11個選擇，保障包含包括普通科、專科、物理治療、中醫、跌打、X光、化驗測試及牙科護理服務等。

可獨立或合併購買計劃　門診醫保每月保費底至99元　

「健診易」門診醫療保障設有3級，「標準計劃」每年保費低至1,188元（平均每月99元），即可有每年上限20次普通科門診保障（每次診症需自付50元）及10次專科門診保障（每次診症需自付200元）。而牙科保障則設有2級，「標準計劃」每年保費低至868元（平均每月約72元），便可每年一次口腔檢查及洗牙石牙漬服務，而補牙、脫牙、X光檢查等治療則提供全年無上限保障。

投保人可以獨立或合拼購買以上保障服務，換言之「標準計劃」每年只需2,056元（平均每月約171元），便可同時有門診醫療及牙科保障。不過要留意，計劃只承保蘇黎世下指定的診所或醫療中心的網絡醫生。

投保人毋須申報健康狀況

「健診易」醫療網絡覆蓋全港，包括300位以上普通科醫生、150位以上專科醫生、10間以上物理治療中心、中醫醫療中心及牙科保健中心。計劃適合15歲至64歲人士，投保時毋須申報健康狀況，使用服務時亦只需要出示電子醫療卡，免卻事後申請索償。

 

【調查：港人身故風險保障缺口達6.9萬億　買保險不宜偏向多功能產品：按此

【最多涵蓋76種運動　保費最低不足$1一日　4間運動保險大比拼：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 保險快訊

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蘇黎世 醫療保險

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