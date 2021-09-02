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【美股分析】美股9月魔咒下要睇淡？　惠峰：料回調3至5%　毋須太悲觀

個人增值 18:55 2021/09/02

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在美股「9月魔咒」、鮑威爾鴿派言論等因素下，均令市場看淡本月後市。但惠峰國際董事張玉峰對美股9月市況並不感到悲觀，他認為美國聯儲局買債的舉動目前未有明顯變化，預計美股月內有3%至5%的回調幅度，只要投資者做好心理準備便可，不用完全離開風險市場。

張玉峰指，由於疫苗概念已炒作得七七八八，加上全球疫情逐步受控，建議持有疫苗相關投份的資者可先行獲利。部分受惠疫情股份，例如Zoom（美：ZM），股價早前急升，後市的回調壓力相對較大，散戶不宜再度加倉。

可考慮郵輪、航空及主題樂園板塊

至於本月有甚麼板塊可以考慮？張玉峰建議投資者可以考慮3個板塊，分別是郵輪、航空以及主題樂園股份。以Disney（美：DIS）為例，公司除了以經營樂園作為收入渠道之一，旗下的影音串流服務Disney+上季訂戶已攀上1.16億，較去年同期高出1倍以上，令市場驚喜。相比之下，對手Netflix（美：NFLX）的付費用戶雖然達2.09億，但按年增長僅8.4%。

另外，投資者可開始留意受惠通關概念的股份，例如波音公司（美：BA），因為市場預計下年3月起陸續有不同國家通關。若留待通關時才部署，或會錯失良機。

關注反壟斷科網龍頭暫不宜沾手

蘋果公司（美：AAPL）秋季發表會將在9月舉行，不少投資者憧憬蘋果股價會借iPhone 13的推出而炒高。但張玉峰認為，是次iPhone 13的定價或是歷來最進取的一次，故股價可能出現波動。一眾科網龍頭同時面對反壟斷法的陰霾，除了美國，澳洲、南韓等國家亦擬定不同的反壟斷舉措，若全球「反壟斷」成風，勢對蘋果、谷歌（美：GOOG）等股價造成壓力，故暫不宜沾手。

【Tim Cook上任10年蘋果股價升14倍　10年前買美國科技巨頭今日賺幾多？：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 理財學堂

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